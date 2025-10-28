Policía refuerza los controles de seguridad en instituciones educativas de Caacupé

Los patrullajes se intensificaron especialmente en los horarios de entrada y salida de los colegios, así como en las zonas donde se registra mayor movimiento de alumnos. Además, se realizan controles aleatorios de motocicletas y vehículos, a fin de prevenir hechos delictivos o situaciones de riesgo en los alrededores.

El subcomisario Herminio Gamarra resaltó que el operativo busca generar una mayor sensación de seguridad y mantener el orden público, en respuesta a las inquietudes planteadas por padres ante recientes hechos de inseguridad.

Docentes y vecinos valoraron positivamente la presencia constante de los agentes, destacando que este tipo de acciones contribuyen a cuidar la integridad de los estudiantes y evitar incidentes en los espacios educativos.

Los controles continuarán durante las próximas semanas y la Policía instó a la ciudadanía a colaborar reportando cualquier situación sospechosa para mantener un ambiente seguro en las instituciones de Caacupé.

Antecedentes

El refuerzo de seguridad se ha dado tras un asalto que conmocionó al barrio San Miguel hace unos meses, ocurrido un lunes por la noche sobre la calle 8 de Diciembre.

Una mujer que transitaba por la zona fue interceptada por dos delincuentes que la amenazaron y le robaron su motocicleta. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, y las imágenes se viralizaron rápidamente, generando indignación y temor entre los vecinos.

Cabe mencionar que, recientemente también se registraron dos asaltos a mototaxistas en el barrio Daniel Escurra de Caacupé, lo que incrementa la preocupación ciudadana por la inseguridad en la zona.

