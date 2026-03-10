Rescatan a niño de 5 años intoxicado con cocaína y detienen a su madre en Pedro Juan Caballero

Un nuevo caso de intoxicación con drogas peligrosas se registró este lunes en la ciudad de Pedro Juan Caballero en perjuicio de un niño de 5 años; si bien esta vez, la víctima no requirió hospitalización, el estado de riesgo en el que se encontraba ya que su madre sería adicta a drogas, fue denunciado a través de Fono Ayuda al 147, según informó la abogada Letiscia Sosa, defensora de la niñez de turno.

La misma indicó que como medida de urgencia decidió dejar el niño bajo los cuidados de una familia acogedora a la espera de una decisión final de parte del Juzgado especializado del fuero. “Recibimos la denuncia e hicimos el procedimiento, se les realizó examen toxicológico al niño y a su madre en el Hospital Regional, el niño dio positivo a cocaína y la mujer a cocaína y marihuana”, expresó Sosa, quien se mostró muy preocupada teniendo en cuenta que en lo que va del año ya son 4 casos de niños intoxicados con drogas peligrosas en esta capital departamental.

La madre del niño fue detenida

Agentes de la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, a cargo del comisario Carlos Toledo, procedieron a la aprehensión de la madre del niño intoxicado con cocaína, una mujer de 23 años, con antecedente penal por Posesión y Comercialización de Drogas Peligrosas, según informó la Policía Nacional. Su captura fue practicada por disposición de la fiscala de turno Katia Uemura. La privada de libertad fue derivada a la Comisaría 12 de mujeres a la espera de la decisión de un juez penal de garantías.

Los nombres de los protagonistas se omiten en virtud de la ley de protección de la niñez vigente en nuestro país.