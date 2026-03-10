Tensión y reclamos en la Junta Municipal por ubicación de la planta de tratamiento

La sesión se realizó este lunes con la presencia del viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, acompañado de su equipo técnico, además del intendente municipal Fernando Ramírez (ANR) y vecinos del barrio Villa Aeropuerto, quienes acudieron para plantear su rechazo a la ubicación prevista para la PTAR, en el marco del proyecto de la defensa costera fase B.

Durante su exposición, el viceministro de Obra Publicas Hugo Arce aseguró que la planta contará con tecnología moderna y que el área circundante será forestada para mitigar posibles olores.

Sin embargo, la concejal Marialba Campias (PLRA) solicitó al viceministro que se analice la posibilidad de trasladar la planta a otro sitio más alejado de la ciudad.

El viceministro sostuvo en todo momento que modificar la ubicación implicaría retrasos en la ejecución de las obras y un incremento significativo de los costos del proyecto.

El debate fue subiendo de tono cuando los vecinos tomaron la palabra y reiteraron su exigencia de reubicar la planta, argumentando que temen sufrir malos olores en la zona residencial. “Queremos vivir tranquilos, no queremos la planta en nuestro barrio”, expresó Lourdes Arce.

El momento más álgido se produjo cuando la concejal Maida Fernández propuso someter a votación el pedido de cambio de ubicación de la PTAR.

En un primer momento, el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR- Cartista) se opuso a incluir la propuesta, aunque finalmente accedió.

La situación se tensó aún más cuando los vecinos notaron la ausencia del concejal Marcos Benítez (ANR- Cartista) quien posteriormente fue llamado por teléfono por sus colegas para que acudiera a la sesión a participar de la votación, lo que generó la indignación de los presentes.

Tras la votación, vecinos acusaron de “traidores” a los concejales colorados cartistas Marcos Benítez, Lucía Silva, Néstor Velázquez, Lorenzo Bottino, Nilsa Torres y Gerardo Valoriani, quienes rechazaron el pedido de reubicación.

En contrapartida, votaron a favor del cambio de ubicación las concejales Manuela González y Maida Fernández (ANR Añetete), además de Marita Campias, Mario Ferreira y Rosa Céspedes (PLRA). La concejal Irma Rivas de Silva (PLRA) estuvo ausente.

La tensión llegó a su punto máximo cuando los vecinos apagaron las luces del recinto, lo que obligó a suspender la reunión.

Ante el clima hostil, efectivos de la Policía Nacional intervinieron para escoltar a las autoridades del MOPC para sacarlo fuera de recinto.

Por su parte, el intendente Fernando Ramírez (ANR) señaló que la Municipalidad ya remitió varias notas al MOPC solicitando la reubicación de la planta.

“Pedimos que no se instale a solo 200 metros de la primera vivienda y, si es posible, que se ubique aún más lejos”, afirmó.