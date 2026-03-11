Caacupé: realizarán 100 cirugías gratuitas de cataratas a pacientes de escasos recursos

La actividad se llevará adelante con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, que tiene como objetivo brindar atención especializada a personas que padecen cataratas, una afección visual que afecta principalmente a adultos mayores y que puede provocar pérdida progresiva de la visión si no es tratada a tiempo.

Según Cañete, la iniciativa se desarrollará en dos etapas. La primera está prevista para el domingo 15 de marzo, jornada en la que especialistas evaluarán a los pacientes que se presenten para acceder a la cirugía.

Durante ese día se realizarán los estudios oculares correspondientes, además de los análisis clínicos prequirúrgicos necesarios para determinar si las personas se encuentran en condiciones de someterse al procedimiento.

Evaluación

Tras esta etapa de evaluación médica se procederá a la selección de los pacientes que serán intervenidos. Las cirugías se realizarán posteriormente en dos jornadas intensivas programadas para el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026, en las instalaciones del Hospital Regional de Caacupé.

La meta del equipo médico es realizar unas 50 cirugías por día, lo que permitirá alcanzar un total aproximado de 100 intervenciones. Con esta iniciativa se busca mejorar la calidad de vida de numerosos pacientes del departamento, facilitando el acceso a un tratamiento que muchas veces resulta difícil de costear o conseguir dentro del sistema de salud.

Desde la dirección del hospital destacaron que este tipo de actividades permite ampliar el acceso a servicios especializados en el interior del país y brindar respuesta a una necesidad frecuente en la población, mediante el trabajo conjunto entre profesionales de la salud y organizaciones médicas.

