IPS detectó “actividad irregular” en sus sistemas tecnológicos

En un comunicado publicado este miércoles, el Instituto de Previsión Social (IPS) informa que el pasado 1 de marzo fue detectada una “actividad irregular” en la infraestructura tecnológica de la previsional.

El comunicado indica que, en respuesta a esa irregularidad en sus sistemas, el IPS activó protocolos de seguridad y dispuso el “aislamiento preventivo de los entornos involucrados”.

El IPS afirma que sus sistemas críticos y bases de datos institucionales se encuentran “íntegros y protegidos” y tienen respaldos fuera de línea para garantizar que la información almacenada sea preservada.

El comunicado añade que el IPS está trabajando con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación para analizar lo ocurrido.