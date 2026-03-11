Nacionales
11 de marzo de 2026 - 12:08

IPS detectó “actividad irregular” en sus sistemas tecnológicos

Concepto de ciberataque.
Shutterstock

El Instituto de Previsión Social informó que detectó actividad sospechosa en su infraestructura tecnológica, pero afirma que no se vulneraron sistemas críticos o la base de datos de la previsional.

Por ABC Color

En un comunicado publicado este miércoles, el Instituto de Previsión Social (IPS) informa que el pasado 1 de marzo fue detectada una “actividad irregular” en la infraestructura tecnológica de la previsional.

El comunicado indica que, en respuesta a esa irregularidad en sus sistemas, el IPS activó protocolos de seguridad y dispuso el “aislamiento preventivo de los entornos involucrados”.

El IPS afirma que sus sistemas críticos y bases de datos institucionales se encuentran “íntegros y protegidos” y tienen respaldos fuera de línea para garantizar que la información almacenada sea preservada.

El comunicado añade que el IPS está trabajando con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación para analizar lo ocurrido.