MITIC reporta problemas técnicos que afectan servicios del Estado

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) reportó en la noche del sábado una incidencia técnica que afecta de manera temporal diversos servicios alojados en su Data Center.
A través de un comunicado oficial, la institución indicó que el equipo técnico ya se encuentra realizando las verificaciones correspondientes y ejecutando las tareas necesarias para restablecer completamente los sistemas en el menor tiempo posible.
Entre las plataformas afectadas se encuentran Nube Py, Portal Paraguay, IGEP y el Sistema de Intercambio de Información, entre otros servicios digitales utilizados por instituciones públicas y ciudadanos.
La interrupción podría generar demoras en trámites y procesos que dependen de estas herramientas tecnológicas.
MITIC pidió comprensión a los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.