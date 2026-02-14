Nacionales
14 de febrero de 2026 - 21:39

MITIC reporta problemas técnicos que afectan servicios del Estado

Concepto de ciberataque.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación informó sobre una falla registrada en su Data Center Shutterstock

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación informó sobre una falla registrada en su Data Center que impacta temporalmente varios sistemas clave, entre ellos Nube Py, Portal Paraguay e IGEP.

Por ABC Color

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) reportó en la noche del sábado una incidencia técnica que afecta de manera temporal diversos servicios alojados en su Data Center.

A través de un comunicado oficial, la institución indicó que el equipo técnico ya se encuentra realizando las verificaciones correspondientes y ejecutando las tareas necesarias para restablecer completamente los sistemas en el menor tiempo posible.

Entre las plataformas afectadas se encuentran Nube Py, Portal Paraguay, IGEP y el Sistema de Intercambio de Información, entre otros servicios digitales utilizados por instituciones públicas y ciudadanos.

La interrupción podría generar demoras en trámites y procesos que dependen de estas herramientas tecnológicas.

MITIC pidió comprensión a los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.

