La Central Nacional de Trabajadores exige reforma agraria integral

La coordinadora intersectorial-docentes brindó esta mañana una conferencia de prensa para informar a sus compañeros y toda la ciudadanía sobre la lucha que están llevando adelante. Emplazaron por un mes al Gobierno para que se instale una mesa de trabajo con relación a la reforma agraria integral.

“Nosotros, como sector campesino y urbano, estamos llevando todos juntos un proceso de lucha. Entendemos que el problema es el abandono del Estado, década tras década. El abandono de la agricultura familiar campesina y todo tipo de abandono que sufre el sector trabajador”, expresó Esther Leiva, de la Central Nacional de Trabajadores.

Indicó que desean plantear al Gobierno que escuche su reclamo, el cual es la reforma agraria integral, donde están todas las necesidades básicas para el campo.

Para ello dan un mes de tiempo a las autoridades para que organicen una mesa de trabajo en la que se pueda definir de una vez este tema.

“Tenemos muchas tareas por realizar, muchas luchas por llevar adelante para que nos vean y escuchen nuestros reclamos”, sostuvo la representante de los trabajadores.

“Hasta este momento no tenemos respuesta. De seguir esta situación, vamos a tener que salir nuevamente a las calles y vamos a tener que venir a la capital para que nos escuchen las autoridades”, finalizó.