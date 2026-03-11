Política
11 de marzo de 2026 - 08:53

EN VIVO: docentes se manifiestan contra la reforma de la caja fiscal

Imagen de la marcha docente contra la reforma de la caja fiscal.
Imagen de la marcha docente contra la reforma de la caja fiscal.ARCENIO ACUÑA

Gremios docentes de todo el país se concentran en las inmediaciones del Congreso Nacional para seguir de cerca el tratamiento de la reforma de la caja fiscal en el Senado. La sesión está marcada para las 9:00.

Por Carolina Sales

Desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles, miles de educadores nucleados en diversos sindicatos comenzaron a llegar a la capital para sumarse al paro y movilización convocados en rechazo —o exigencia de modificaciones específicas— al proyecto de ley de la caja fiscal. Los grupos se encuentran instalados en la Plaza de Armas y la Plaza Uruguaya, portando pancartas y banderas, bajo una fuerte custodia policial que blinda la zona parlamentaria y las sedes ministeriales.

08:30 Creatividad y sátira: el “Pinocho” de los docentes en la Plaza de Armas

La jornada de protesta no solo se limita a cánticos y pancartas; los educadores desplegaron una serie de alegorías y disfraces para expresar su descontento con el Ejecutivo. Entre las representaciones más llamativas destaca una caracterización del presidente Santiago Peña como el personaje de Pinocho. Un docente vestido de traje y con una larga nariz postiza y sobres en las manos alude a supuestos incumplimientos de promesas electorales y acuerdos previos sobre la caja fiscal.

08:00 Caos vehicular en los accesos a la capital

La masiva llegada de al menos 50 ómnibus con delegaciones del interior del país ha provocado un embotellamiento crítico en la Avenida Costanera, la Ruta Transchaco y la Autopista Ñu Guasú. Conductores reportan demoras de más de dos horas en los carriles de ingreso al microcentro. El congestionamiento se extiende también a las avenidas Artigas, Sacramento y Eusebio Ayala, afectando severamente el flujo de trabajadores que intentan llegar a sus puestos laborales.