EN VIVO: docentes se manifiestan contra la reforma de la caja fiscal

Desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles, miles de educadores nucleados en diversos sindicatos comenzaron a llegar a la capital para sumarse al paro y movilización convocados en rechazo —o exigencia de modificaciones específicas— al proyecto de ley de la caja fiscal. Los grupos se encuentran instalados en la Plaza de Armas y la Plaza Uruguaya, portando pancartas y banderas, bajo una fuerte custodia policial que blinda la zona parlamentaria y las sedes ministeriales.

08:30 Creatividad y sátira: el “Pinocho” de los docentes en la Plaza de Armas

La jornada de protesta no solo se limita a cánticos y pancartas; los educadores desplegaron una serie de alegorías y disfraces para expresar su descontento con el Ejecutivo. Entre las representaciones más llamativas destaca una caracterización del presidente Santiago Peña como el personaje de Pinocho. Un docente vestido de traje y con una larga nariz postiza y sobres en las manos alude a supuestos incumplimientos de promesas electorales y acuerdos previos sobre la caja fiscal.

#CajaFiscal 🗣️ "Nosotros no le debemos nada al Gobierno porque hemos concursado por nuestros puestos"



🔸 Docentes marchan por el microcentro de Asunción.



🔴 EN VIVO: https://t.co/2Y30038VAm https://t.co/BfstheHsvJ pic.twitter.com/qUxyYzKAHN — ABC Digital (@ABCDigital) March 10, 2026

Lea más: Gobierno flexibiliza reforma de la caja fiscal que podría definirse hoy

08:00 Caos vehicular en los accesos a la capital

La masiva llegada de al menos 50 ómnibus con delegaciones del interior del país ha provocado un embotellamiento crítico en la Avenida Costanera, la Ruta Transchaco y la Autopista Ñu Guasú. Conductores reportan demoras de más de dos horas en los carriles de ingreso al microcentro. El congestionamiento se extiende también a las avenidas Artigas, Sacramento y Eusebio Ayala, afectando severamente el flujo de trabajadores que intentan llegar a sus puestos laborales.