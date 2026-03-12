ANDE revela dónde hará sus cortes programados de energía este viernes

Con el objetivo de fortalecer el sistema de distribución, la ANDE llevará a cabo una jornada de mantenimientos preventivos y mejoras en distintas zonas del país.

Las tareas implican cortes programados que se extenderán, en algunos casos, durante gran parte del día.

Zonas afectadas y horarios:

Piribebuy: De 07:00 a 17:00 en las compañías Yhaguy Mí, Pdte. Franco y Pasito por cambio de conductores de Media Tensión.

Limpio:

Asunción:

Fernando de la Mora: Barrio Zona Norte (Ykua Mandyju y Naciones Unidas) de 08:00 a 18:00 por cambio a conductores preensamblados.

Guarambaré: Barrio Yvyraro (calle La Amistad) de 08:00 a 18:00.

Villa Elisa: Barrio Mbocayaty (Rodríguez de Francia) de 08:00 a 18:00.

Mariano Roque Alonso: Barrio Arecayá (Ruta PY 03, zona Dinac) de 07:00 a 17:00.

Lea más: ANDE: Consumo eléctrico crece 13,1% en el primer bimestre del 2026

Recomendaciones de seguridad

La institución insta a los usuarios de hospitales, sanatorios y juntas de saneamiento a tomar las previsiones necesarias. Se recuerda que todas las líneas deben ser consideradas como energizadas en todo momento por seguridad, ya que el servicio podría restablecerse antes del tiempo estimado si las tareas concluyen anticipadamente.

Para consultas adicionales, la ciudadanía puede comunicarse al (021) 537331.