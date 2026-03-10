ANDE: Consumo eléctrico crece 13,1% en el primer bimestre del 2026

El crecimiento del consumo eléctrico consolida la tendencia observada al cierre de enero, mes en el que la demanda ya había mostrado un salto del 13,3%, impulsado tanto por las altas temperaturas estacionales como por la dinámica de los sectores comercial e industrial, según la ANDE.

Solo en febrero, el aumento alcanzó el 12,9% respecto a febrero de 2025, totalizando un consumo nacional de 3.087.119 MWh. Para cubrir esta demanda, el sistema eléctrico dependió principalmente del aporte de las binacionales y la producción local: Itaipú Binacional aportó 2.476.926 MWh; Yacyretá, 533.159 MWh, la Central Acaray, 78.025 MWh y la Planta Fotovoltaica Puerto Esperanza, 8,5 MWh.

Aunque la contribución de la planta solar en el Chaco es menor en volumen comparada con las hidroeléctricas, su presencia continua en los reportes de enero (10 MWh) y febrero (8,5 MWh) destaca como un paso hacia la diversificación de la matriz energética nacional.

Cabe recordar que el récord histórico de demanda máxima fue alcanzado el pasado 26 de enero, cuando el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tocó un techo de 5.752 MW, cifra que representó un aumento de 816 MW respecto al pico de enero de 2025.