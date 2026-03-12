Ayolas sin servicio de energía eléctrica

A través de un boletín de prensa la ANDE informó sobre el registro de un evento dentro de Estación Ayolas (ES-AYO), que dejó fuera de servicio todos los alimentadores en 23 kv de este distrito y alrededores, lo que afecta en gran parte a varias localidades más alejadas.

El comunicado también señala que se está trabajando para la pronta reposición del servicio.

Lea más: https://www.abc.com.py/viajes/2026/02/24/ayolas-el-paraiso-junto-al-rio-que-espera-a-los-turistas-en-el-primer-feriado-largo-del-2026/

La interrupción del suministro de energía eléctrica genero quejas en la ciudadanía, sobre todo en los padres que tenían que preparar a sus hijos para el retorno a clases después de dos jornadas de paro en las actividades académicas.

“Ayolas, sin energía eléctrica, conste que es la segunda capital de la energía eléctrica!!, que pasa señores de la ANDE.., por los menos hubieran avisado a los usuarios del corte del suministro de energía eléctrica!!. Dejen de hacer negocios con las dueños de criptominería.., están robando la energía.. Cada día peor con este Gobierno”, posteó a través de su red social el abogado Vidal Cáceres.