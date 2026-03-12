Carril exclusivo para buses en la Transchaco: casi 500 multados, pero conductores siguen invadiendo

El inspector Jorge Flecha, de la Patrulla Caminera, informó que desde enero de 2024 —cuando comenzaron a aplicarse las sanciones— hasta la fecha ya se registran casi 500 multas a automovilistas que circulaban indebidamente por este carril.

Según explicó, las infracciones se registran principalmente en horas pico, cuando el tránsito es más intenso y vehículos particulares ingresan al carril exclusivo para intentar avanzar más rápido.

“En horas pico, de mayor circulación, lo que más vemos es que todo tipo de vehículos invaden el carril destinado exclusivamente para buses”, señaló el inspector para NPY.

Carril exclusivo solo para buses y emergencias

Las autoridades recordaron que el carril derecho de la Transchaco está destinado únicamente a buses de corta y larga distancia. La normativa solo permite su utilización en casos de emergencia, como ambulancias u otros vehículos que atienden situaciones urgentes.

Además, destacaron que todo el trayecto del carril exclusivo está debidamente señalizado, tanto con pintura en la calzada como con carteles, para advertir a los conductores sobre la restricción.

Multa supera el millón de guaraníes

Pese a la señalización y los controles, las infracciones continúan. La multa por incumplir esta disposición es de 10 jornales mínimos, lo que equivale actualmente a G. 1.115.020 para los conductores particulares, y 20 jornales mínimos, es decir G. 2.061.820 para el transporte público.

Los controles se realizan de manera aleatoria y la Caminera piden que se respete la norma para mejorar el ordenamiento del tránsito. El objetivo es reducir el tiempo de viaje de miles de usuarios del transporte público y contribuir a un tránsito más ordenado en uno de los accesos más transitados del área metropolitana.