Desagüe pluvial en barrio San Pablo: prometen terminar obras para Semana Santa

Vecinos del barrio San Pablo de Asunción constantemente denuncian el lento avance o, incluso, la paralización de las obras de la cuenca de desagüe pluvial, emprendidas por la Municipalidad local.

Debido a esta situación, los vecinos circulan con dificultades y, en días de lluvias, bajo riesgo por los intensos raudales.

Uno de los puntos más peligrosos durante las precipitaciones se encuentra en la intersección de las calles Incienso e Yporá. En ese sector, el raudal desemboca con gran fuerza y arrastra todo a su paso, incluso vehículos, según se pudo comprobar durante las lluvias registradas esta semana.

Las obras de la cuenca desagüe pluvial de San Pablo fueron adjudicadas por el intervenido exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez al Consorcio CCC Tecsul. De un total de G. 64.777 millones, en febrero pasado ya se habían pagado más de G. 18.000 millones (28%).

Encargado asegura que obras continuarán

Desde la oposición en la Junta Municipal de Asunción señalaban que las obras pluviales seguían paralizadas, pese a que desde la Intendencia, a cargo de Luis Bello (ANR-HC), habían informado que se honraron las deudas con las contratistas y que las tareas avanzaban.

Miguel Acosta, encargado de la obra por parte del consorcio, informó que proseguirán las obras desde este jueves en la calle Incienso.

No obstante, no pudo confirmar si la Comuna asuncena efectivamente realizó el pago de lo adeudado a su empresa. Aclaró que su función solamente es la de custodiar la realización de las obras en este punto, por lo que desconoce cuestiones administrativas.

Prometen entregar obra en Semana Santa

Asimismo, indicó que la intención de la constructora es que las obras culminen para la Semana Santa.

“Está previsto continuar y terminar para la Semana Santa, para que así la gente pueda estar tranquila y pasar las fiestas sin problemas. Esa es la meta”, dijo.

No obstante, aclaró que la culminación de las obras en ese plazo queda sujeta a las inclemencias del tiempo, que podrían retrasar las tareas.

“Depende del tiempo; si tenemos suerte, creo que vamos a solucionar y darle una solución a esta gente que tantos problemas le hemos causado”, mencionó.

Precisó que los dos sumideros que estaban pendientes ya están terminados y que solo falta el pavimento de hormigón para entregar la obra.

Intento de interpelación al intendente fue bloqueado

Ayer, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) propuso la interpelación al intendente Bello, para que directamente él explique el retraso en cuatro obras de desagüe pluvial paralizadas, en las cuencas Abasto, San Pablo, Santo Domingo y General Santos.

La mayoría cartista y sus aliados lograron bloquear el pedido, lo que impidió que el tema fuera discutido.

Estos proyectos habían sido prometidos por el exintendente “Nenecho” Rodríguez, quien emitió los bonos G8 para pagarlos, pero luego desvió ese dinero para gastos corrientes, incluido el pago de salarios.