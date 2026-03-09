Raudal arrastra dos vehículos en zona de obras en barrio San Pablo

Durante el temporal registrado ayer en Asunción y gran parte del departamento Central, dos vehículos fueron arrastrados por el raudal en una zona de obras pluviales ubicada sobre la calle Incienso, en el barrio San Pablo.

El punto donde ocurrió el incidente coincide con el lugar donde desemboca el agua durante las lluvias intensas, lo que genera fuertes corrientes.

Uno de los vehículos arrastrados terminó detenido contra una columna y una muralla, estructuras que finalmente evitaron que continuara siendo llevado por la corriente. El otro automóvil quedó sobre la vereda, a pocos metros de una zanja abierta correspondiente a las obras en cuestión.

Lea más: Video: lluvia causa raudales e inundaciones en Asunción y alrededores

Lugar se vuelve peligroso con cada lluvia

Abelardo Sosa, vecino de la zona, lamentó la situación que deben enfrentar cada vez que se registran lluvias intensas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Prácticamente un río se formó, entró todo el agua. Es un perjuicio enorme para nosotros. Está por llevar mi vereda”, expresó.

Lento avance de obras

El vecino también cuestionó el lento progreso de los trabajos que se desarrollan en el lugar.

Mencionó que las obras no tienen un avance significativo y que la constructora las mantiene en ese estado desde hace seis meses.

“En vez de venir a trabajar, vienen a tomar tereré. No se preocupan”, dijo.

Raudales representan riesgo

Según denunció Sosa, cada vez que se registran lluvias intensas los raudales transforman el lugar en un punto peligroso tanto para los residentes como para quienes circulan por la zona.

Además, advirtió que las viviendas ubicadas más cerca de la zona de obras se encuentran en una situación aún más comprometida debido a la fuerza del agua que desciende por el lugar.

Lea más: Raudal vuelve a causar estragos en San Lorenzo y deja a conductores atrapados

Las obras de la cuenca desagüe pluvial de San Pablo fueron adjudicadas por el intervenido exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez al Consorcio CCC Tecsul. De un total de G. 64.777 millones, en febrero pasado ya se habían pagado más de G. 18.000 millones (28%).

En agosto pasado, Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, reportó en su informe final un avance de apenas el 30%.