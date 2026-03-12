Ediles rechazan la venta de un inmueble municipal por G. 106 millones

El terreno, ubicado en el barrio Virgen del Rosario, fue vendido por la Municipalidad, representada por el intendente Luis Carlos Rojas (ANR), al beneficiario Marcial Barrios González. La operación generó reacción de ciudadanos que, a través de la Junta Municipal, solicitaron la revisión de la transacción.

Según los concejales que cuestionan la transacción, en diciembre de 2025 se concretó la venta del terreno por G. 106 millones, pese a que existían pedidos de otros ciudadanos interesados en acceder a lotes municipales para construir sus viviendas.

Concejales divididos

La nota de rechazo fue firmada por los ediles colorados Dionisio Aquino y Bruno Carmona, así como por los concejales liberales Viviana Aponte, Benefrida Ortiz y Juan Carlos Barreto.

En contrapartida, los concejales colorados Ramón Villalba, Carlos Augusto Gómez, Delio Sánchez y Ana Dora Leguizamón de Rojas aprobaron la enajenación del inmueble.

En la sesión del pasado lunes, los concejales que habían aprobado la operación se ratificaron en su postura por mayoría simple.

Sin embargo, el sector que se oponía a la transacción sufrió dos ausencias entre sus aliados —los concejales Ortiz y Barreto—, por lo que el intento de dejar sin efecto la venta finalmente no prosperó.

Los ediles que cuestionan la operación dicen que la venta podría contravenir disposiciones de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10 y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, al no garantizar —según indicaron— procedimientos transparentes ni igualdad de oportunidades para otros solicitantes de terrenos municipales.

Terreno con posesión ininterrumpida

Por su parte, el asesor jurídico de la Junta Municipal, Vicente Osorio, explicó que el beneficiario tenía cercado el terreno desde hace varios años y solicitó su compra directa tras detectarse un excedente durante la medición realizada para un proyecto turístico.

Asimismo, señaló que el proceso de venta se realizó conforme a una ordenanza tributaria vigente y que se cumplieron los procedimientos legales, incluyendo tasación fiscal, georreferenciación del inmueble y la elaboración de un plano técnico por un profesional.

Finalmente, dijo que la comuna se encuentra regularizando la situación de varios terrenos municipales, los cuales se van adjudicando en la medida en que la Junta Municipal autoriza.