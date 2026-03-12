Feminicidio de Carmen Servián: esperan resolución del tribunal para el próximo martes

El Tribunal de Sentencia, compuesto por las magistradas Ninfa Aguilera, Nilda Caballero y Marcela Escobar, realizó la segunda jornada del juicio oral contra Antonio Villalba (38), acusado del feminicidio de Carmen Servián, cometido el 4 de marzo de 2023.

Los familiares exigen justicia y la pena máxima para el presunto feminicida, quien habría acribillado a su expareja frente a sus tres hijos y a pocos días de ser notificado de una orden de alejamiento por violencia de género.

El fiscal Walter Castro defiende la causa y espera la consideración de la pena máxima, que es de 30 años, más otros 10 años de seguridad que serán analizados por el tribunal.

La tercera jornada del juicio está programada para el próximo martes 17 de marzo, a las 07:30. Se espera la declaración de testigos, la lectura de un informe y los alegatos finales.

Lea más: Imputan a concejal de Jesús por apropiación durante su gestión interina y defensa recusa a fiscal

El caso

El feminicidio fue cometido el pasado 4 de marzo de 2023, en una vivienda de la compañía de Puerto Triunfo del distrito de Natalio. El acusado habría disparado contra la víctima frente a sus tres hijos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hecho se produjo días después de que se emitiera una medida cautelar de alejamiento por violencia de género en contra de Antonio Villalba. Los uniformados notificaron al hombre de la medida y presumen que el ataque feminicida se dio en represalia por la solicitud de la víctima.

Los familiares de Carmen acusan al Estado de no ofrecer garantías reales para las mujeres que sufren violencia.