Inicia juicio por feminicidio de Carmen Servián a tres años del crimen cometido en Natalio

Antonio Villalba Armoa (38) es sometido a juicio desde hoy en Encarnación por el feminicidio de su expareja, Carmen Servián Ferreira, cometido el 4 de marzo de 2023, en la compañía Puerto Triunfo de la ciudad de Natalio, en Itapúa.

La causa será defendida por el agente fiscal Walter Castro y será atendida por el tribunal compuesto por las magistradas Ninfa Aguilera, Nilda Caballero y Marcela Escobar.

La hermana de la víctima, María Servián, exigió justicia para los tres niños que resultaron víctimas colaterales del ataque feminicida. La mujer habría sido acribillada frente a los pequeños en su vivienda.

Según detalló, lo más grave es que el hecho fue cometido un día después de que la mujer consiguiera una orden de alejamiento contra su expareja. “Es muy doloroso para nosotros seguir viéndole, venir desde muy lejos, ya ipukuma”, manifestó la joven.

La familia de Carmen denuncia que el Estado no pudo defender a una víctima de violencia que recurrió a la justicia. El Ministerio Público solicitará 30 años como pena máxima, más diez años de medidas de seguridad.

El juzgamiento continuará el próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 7:30. El fiscal Castro estimó que la pena oscilaría entre los 10 y 30 años, mientras que los años de seguridad solicitados serían 10 más.

El caso

La expareja de Carmen Servián, Antonio Villalba Armoa (38), habría disparado en reiteradas ocasiones contra la mujer y tres balas impactaron en su cuerpo, lo que finalmente causó su muerte cuatro días después. El crimen ocurrió el 4 de marzo de 2023, en la compañía Puerto Triunfo de Natalio.

La víctima fue trasladada en principio al Hospital Distrital de Natalio y luego derivada al HRE, donde permaneció internada hasta que se confirmó su deceso, a las 8:00 del 9 de marzo.

Una semana antes de la trágica noche, Carmen Servián se acercó a la Comisaría 90ª de Puerto Triunfo, en Natalio, para denunciar a su expareja, quien aparentemente la extorsionaba. Consiguió una orden de alejamiento emitida por el Juzgado de Paz.

Al día siguiente, luego de que fuera notificado por el Juzgado, el agresor perpetró el ataque feminicida contra la víctima en presencia de sus hijos menores de edad.

Vieron el feminicidio de su madre

Los hijos, que entonces tenían 8, 10 y 13 años, se encontraban en la casa cuando sucedió el feminicidio. El niño mayor estaba con sus progenitores cuando su padre disparó. Los otros dos menores vieron a su madre herida luego de recibir los impactos de bala.

Los intervinientes de la comisaría local no descartaron en su momento que el feminicidio haya sido una reacción ante la orden de alejamiento que consiguió Servián un día antes del crimen. Incluso, manifestaron que cuando notificaron al agresor, él les respondió: “Jasolucionáta kóa”.