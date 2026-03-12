Hallan cadáver de un joven en aguas del río Tebicuary

La víctima fue identificada como Wilfrido Ferreira Ferreira, paraguayo, soltero, de 22 años, quien tenía domicilio en el barrio 15 de Mayo de la colonia Barbero, departamento de San Pedro.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00, cuando personal policial de la Subcomisaría 4ª, acompañado por efectivos de la Prefectura Naval zona Pilar, a cargo del suboficial de Infantería de Marina Egidio Salinas, realizaban un recorrido fluvial a bordo de una embarcación.

Durante el procedimiento, y con apoyo del administrador de una estancia de la zona, Adolfo Acosta, los intervinientes localizaron el cuerpo flotando en posición decúbito dorsal, con el torso desnudo y vistiendo un short, en el margen izquierdo del río.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado hasta el puerto de la estancia cercana para los procedimientos de rigor.

El hecho fue comunicado a personal de Criminalística y a la agente fiscal de turno, mientras que el procedimiento continúa para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.