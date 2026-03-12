Juntas de dilatación del puente Nanawa precisan ser reparadas o cambiadas

Las juntas de dilatación sirven para controlar los movimientos que generan las tensiones producidas en el interior de la estructura. En el puente Nanawa, que une los departamentos de Concepción y Presidente Hayes, se tienen en un total de 8 lugares, una de estas fue reparada la semana pasada por funcionarios de la empresa Ecomipa, que actualmente es la encargada del lote B del tramo Pozo Colorado - Concepción que será la primera, del país, de pavimento rígido.

Los conductores indicaron que en los otros sectores donde se tienen las juntas de dilatación precisan de mantenimiento, porque al pasar los vehículos se siguen sintiendo los golpes y eso podría afectar a los rodados e incluso perderse el control de los mismos.

Durante un recorrido realizado este jueves se pudo ver que en la segunda junta de dilatación, yendo de Concepción con dirección a Pozo Colorado, una parte ya no tiene la goma. Existe un espacio que aparentemente fue rellenado con ripio, porque en el sitio aún se tiene el pedregullo, pero ahora eso se esparció e incluso se nota una grieta.

Mientras que más hacia el Chaco también se tiene un lugar donde un pedazo de la junta de dilatación falta, a simple vista se ven varillas de hierro entre la estructura de cemento que forma el puente. El paso de los vehículos en esa zona se debe hacer con mucho cuidado, porque estas aberturas podrían ocasionar desperfectos mecánicos a los rodados.

En el lugar donde se reparó la junta de dilatación, la goma está separada de la estructura de cemento y eso al pasar por ahí cualquier tipo de vehículo genera un impacto que puede ser peligroso, más aún si se lleva cierta velocidad.

También se observó que en un lugar la goma va cediendo, provocando un desnivel que podría ir aumentando si es que no se realiza el mantenimiento en esa zona.

Ruta PY05

La empresa Ecomipa, representada por Edgardo Wasmosy, es la encargada de los trabajos que llega en las cercanías del puente Nanawa, cabecera que da en el departamento de Presidente Hayes y corresponden al lote B de la obra. La licitación fue de G. 283.863 millones y tiene 20 meses de tiempo para cumplir con el contrato.

Tras un receso que se inició hace exactamente una semana, los trabajos continúan desde el lunes último en ese sector.

Este tramo, de 90 kilómetros, de la ruta PY05 será la primera del país con pavimento rígido.