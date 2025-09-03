Villarrica: madre pide ayuda para que sus mellizas, de 9 años, puedan operarse de adenoides

Una joven madre villarriqueña, Eliana Alderete, lanzó un pedido de ayuda solidaria para poder costear la cirugía de adenoides de sus mellizas de nueve años, Milena y María. Las niñas padecen, desde temprana edad, constantes problemas respiratorios que ahora se agravaron, al punto de afectar también sus amígdalas.

Nacieron prematuramente, con solo seis meses de gestación, lo que derivó en una infancia marcada por frecuentes internaciones y dolencias respiratorias. Hoy, la obstrucción causada por el crecimiento avanzado de las adenoides dificulta su respiración, les provoca infecciones recurrentes y pone en riesgo su salud a largo plazo.

Eliana explicó que buscó soluciones en el Hospital Regional de Villarrica, pero allí le confirmaron que no realizan adenoidectomías en pacientes pediátricos. Posteriormente, acudió al Hospital General de Coronel Oviedo, en Caaguazú, donde sí realizan este tipo de intervenciones, pero los turnos están totalmente ocupados hasta el año 2026.

Ante esta situación, la única opción que le queda es acudir a un centro privado. Según los presupuestos médicos que recibió, el costo de la cirugía asciende hasta G. 8 millones por cada niña, es decir, unos G. 16 millones en total, una cifra que, según reconoce, está fuera de sus posibilidades económicas.

“Ellas necesitan operarse lo antes posible porque sus amígdalas también están creciendo mucho. Son muy alérgicas y, apenas cambia el clima, ya se enferman otra vez”, relató la madre.

Mientras tanto, Eliana organizó una rifa solidaria para recaudar fondos y, al mismo tiempo, habilitó su línea telefónica -0975-954550- para que las personas interesadas puedan adquirir los números o colaborar con un aporte económico. La rifa tiene un costo accesible y ofrece premios donados por vecinos y allegados.

Las mellizas, que cursan actualmente el cuarto grado de la escolar básica, ven afectado su rendimiento escolar por las constantes recaídas. “Muchas veces no pueden dormir bien porque no respiran correctamente, y eso también les afecta en la escuela”, contó Eliana.