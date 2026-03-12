Senador “Chaqueñito”, beneficiado con una “vivienda económica” del MUVH

A través del portal de Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) difundió el contrato de compraventa de inmueble firmado por el senador Javier Odilón Vera Medina. En fecha 7 de julio del 2025, el legislador fue beneficiado con la adjudicación de la compra de uno de los 12 departamentos del Edificio Residentas 1, de la ciudad de Luque.

El inmueble tiene un costo de G. 370 millones y “Chaqueñito” tuvo que hacer un pago inicial de G. 2.500.000, quedando como saldo 240 cuotas de G. 2.849.224, según el documento publicado a pedido de la radio Monumental 1020 AM.

Los senadores tienen un salario de G. 37.900.000 mensuales. Según consta en la misma página del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, para acceder al programa de “Viviendas Económicas”, los postulantes deben tener entre 1,5 y 7 salarios mínimos, es decir el monto máximo debe ser de G. 20 millones y Chaqueñito supera ampliamente esa cifra.

¿Qué dijo el senador?

El legislador evitó esta mañana dar muchas respuestas respecto a esta adjudicación hoy al llegar al Congreso Nacional. Se limitó a decir que el ministro Juan Carlos Baruja ya habló al respecto ayer e insistió en que “cumple con todos los requisitos” para acceder a este programa social.

“Me llevó cinco meses de gestión para tener”, argumentó. El senador que se pasó al bando del cartismo luego de asumir el cargo finalmente dijo que el ministro de Urbanismo está de viaje actualmente y que “cuando vuelva va a publicar todos los documentos”, para luego subir al ascensor e ignorar las interpelaciones de la prensa.

El argumento de Baruja: “es un ciudadano más”

El ministro Baruja defendió en radio Ñanduti ayer esta adjudicación. “Es un ciudadano más que cumplió todos los requisitos. Entonces hay una discriminación ahí porque es senador nomás”, manifestó ante las críticas.

Resaltó que las personas solteras pueden acceder a este tipo de programas sociales del Ministerio de Urbanismo y que Chaqueñito ya estaría viviendo en este departamento ubicado en Luque, como indica el requisito.

Con respecto al tope de siete salarios mínimos, dijo que en abril del 2025 sacaron una resolución especial para edificios del MUVH y ampliaron esa cifra. “Este es el departamento más caro que estamos haciendo”, manifestó.

Actualmente, Baruja se encuentra en España, promocionando “Che Róga Porã” en España, que tiene como objetivo que los compatriotas ubicados en dicho país puedan pagar sus casas a tasas bajas antes de residir en Paraguay.