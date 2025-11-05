Chaqueñito vuelve al Senado tras escándalo de audios y suspensión

El senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, aliado cartista) había sido sancionado el 16 de septiembre, luego de que se filtraran grabaciones en las que se lo escucha conversar con la entonces senadora Norma “Yamy Nal” Aquino, expulsada del Congreso ese mismo día. En los audios se mencionan presuntos “pedidos” a los hermanos Justo y Javier Zacarías Irún y negociaciones de cargos a cambio de apoyo político.

“Mis votos valen 20.000 dólares”, se escucha decir a quien sería Vera en uno de los audios, que aún circula en redes sociales.

La sanción a Chaqueñito se habría dado “para preservar la imagen institucional del Congreso” aunque el castigo fue considerado tibio y simbólico, especialmente al compararse con la expulsión definitiva de “Yamy Nal” Aquino por el mismo caso.

El caso de los audios no es el único episodio polémico en el historial del senador chaqueño. El 28 de febrero de 2024 Vera formalizó su pase a la bancada de Honor Colorado, tras varios meses de alineamiento político con el oficialismo cartista.

El 5 de junio de 2024 fue denunciado por maltrato y amenazas a una funcionaria indígena del Congreso. La oposición pidió su suspensión, pero el cartismo bloqueó la sanción.

Asimismo, el 1 de agosto de 2024 fue expulsado de la bancada de Honor Colorado por “comportamientos inmorales” tras la supuesta existencia de un video que lo comprometía. El senador Natalicio Chase declaró entonces que el movimiento “no comparte criterios morales de su comportamiento personal”.

Este año, el 16 de septiembre se filtraron los audios con Yamy Nal, y el Senado lo suspendió por 60 días sin goce de dieta.

Vera asumió la banca de senador al inicio del periodo en reemplazo de Rafael “Mbururú” Esquivel, quien se encuentra privado de libertad.

La trama de los audios: Itaipú, cargos y donaciones

Las grabaciones difundidas a inicios de septiembre dejaron al descubierto conversaciones en las que se mencionan gestiones para conseguir cargos en Itaipú Binacional y supuestos arreglos sobre una donación de Taiwán destinada a la reparación del edificio del Congreso y la compra de ascensores.

Las expresiones atribuidas a Vera y Aquino provocaron una oleada de indignación pública, ya que evidenciarían el uso político de los votos y la función legislativa como moneda de cambio.

Regreso bajo la sombra de la desconfianza

El 15 de noviembre marca el fin de la suspensión, pero como cae sábado, el senador retomará sus funciones el lunes 17, en una sesión que promete tensión política y rechazo ciudadano.

Con el regreso de Javier Vera, el Senado vuelve a cargar con el peso de su propia inconsistencia: un cuerpo que expulsa a algunos y protege a otros según conveniencias coyunturales.