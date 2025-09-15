Audios filtrados: Fiscalía abre causa penal contra “Yamy Nal” y “Chaqueñito”

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una causa penal a los efectos de investigar los hechos que se mencionan en el Informe N°. 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, relacionados con unos audios atribuidos a los senadores Norma Aquino (Yamy Nal) y Javier Vera (Chaqueñito), según las consideraciones que anteceden.

Del contenido de dichos audios se desprenden hechos que podrían revestir relevancia penal, lo que habilita la posibilidad de promover una investigación de oficio, para averiguación y el esclarecimiento del caso.

La fiscalía designó al fiscal Luis Piñánez García, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, para intervenir y ejercer la acción, penal en la causa, con las atribuciones propias del cargo.

El Ministerio Público es el encargado de impulsar la investigación y dirigir la acción penal pública, a dichos efectos arbitrará todos los medios necesarios para reunir los elementos de convicción, preparar la acusación y participar en el procedimiento.

Reparto irregular y millonario

En los audios que se dieron a conocer se escucha a Yamy Nal y Chaqueñito, senadores de Honor Colorado, hablar sobre negociaciones de cargos y de alquiler de vehículos con Itaipú y afirmar que sus votos valen US$ 20.000.

Además, se escucha aparentemente a la senadora Norma Aquino hablar sobre un reparto irregular de fondos millonarios, mencionando directamente a Basilio “Bachi” Núñez (presidente del Senado), Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Silvio “Beto” Ovelar, como beneficiarios de una supuesta “repartija” de US$ 8 millones de una donación de Taiwán.