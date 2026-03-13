Cámara ratifica condena del exministro de SEN Joaquín Roa a 8 años de cárcel

La Sentencia Definitiva N° 663 del 22 de diciembre del 2025, que condenó al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa Burgos a 8 años de cárcel, y al empresario Alberto Koube Ayala a 6 años de prisión; fue confirmada este viernes por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, segunda sala, integrado por los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias.

Luego de analizar los recursos de apelación planteados por las defensas el tribunal de alzada resolvió ratificar el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Elsa García e integrado por Ana Rodríguez Brozón y Sonia Sánchez Laspina.

La condena a 8 años de cárcel para Joaquín Roa es por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero y lavado de activos, que fueron probados en el juicio oral por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta.

Por su parte, la sentencia a 6 años de encierro para Koube Ayala es por los hechos punibles de lesión de confianza, como instigador, soborno agravado, administración en provecho propio, también como instigador, lavado de dinero y lavado de activos.

