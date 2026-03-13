Carapeguá: frentistas critican las improvisaciones en la obra del MOPC

La obra de alcantarillado sanitario que se está desarrollando en este municipio por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se inició en noviembre de este año en el barrio San José y luego avanzó a los barrios San Blas y Virgen de los Remedios. Los frentistas se quejan de que varios registros quedaron abiertos e incluso se observa que arbustos ya crecieron en medio de la precaria señalización.

La construcción del alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chavez Hausman SA, representado por el ingeniero Herald Tejada. La iniciativa cuenta con un presupuesto de G. 80.000 millones y financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La primera etapa del proyecto beneficiará a 12.500 personas, con una cobertura final estimada en 18.700 habitantes.

Quejas por desorden en la obra

La pobladora del barrio Virgen de los Remedios, Elida Acosta, manifestó que la situación genera preocupación, ya que el camino vecinal es terraplenado y, sobre la calle Teniente 1° Manuel Cabello, la semana pasada, durante una lluvia, un vehículo cayó en uno de los registros. Según indicó, la señalización colocada no se distingue en horas de la noche y, cuando llueve, los pozos se llenan de agua, lo que aumenta el peligro.

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Por otra parte, vecinos del barrio San José también se quejaron porque siguen abriendo surcos en varias calles y dejan los registros sin cerrar. Lo que los pobladores exigen es que, a medida que avance la obra, se habilite nuevamente el tránsito en las avenidas.

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En algunos sectores de la calle empedrada en algunos tramos quedaron piedras sueltas y en otros fueron cubiertos con arena. Con cada lluvia se generan peligrosos boquetes en esos puntos, denunciaron lugareños.

En el acceso Carapeguá–Acahay también se realizaron cortes de la ruta y se rellenó con pedregullo.

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Al respecto, el intendente Luciano Cañete (ANR-HC) dijo que ya se reunió con los responsables de la empresa y les solicitó que vayan cerrando los registros, antes que suspender la obra.

No obstante, el ejecutivo comunal señaló que este proyecto es muy importante para la comunidad y que, si la constructora no deja en buenas condiciones los caminos vecinales, como comunidad se podrá trabajar para mejorarlos, por lo que reiteró el pedido de paciencia a la ciudadanía.