Carapeguá: proyectan construcción de sistema de alcantarillado sanitario

La ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario proyectado en Carapeguá fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá (integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chaves Hausman SA), representado por el ingeniero Herald Tejada. La obra se iniciaría en octubre de este año y, según el cronograma, se extendería por tres años.

Lea más: Renace la esperanza por el proyecto de alcantarillado sanitario en Carapeguá

Una vez finalizado, la administración y el mantenimiento del sistema serán responsabilidad de la Junta de Saneamiento de Carapeguá. El representante del MOPC, ingeniero Euclides Florentín, detalló que la primera etapa beneficiará a 12.500 personas, con una cobertura final estimada de 18.700 habitantes.

La obra comprende la construcción de 45 kilómetros de redes de alcantarillado, tres estaciones de bombeo y una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Lea más: Aguardan que se concrete el proyecto de alcantarillado sanitario en Carapeguá

Asimismo, se explicó que la red de alcantarillado convencional se instalará a lo largo de las calles, con un registro de acceso en la vereda frente a cada propiedad. Será responsabilidad de cada propietario realizar la conexión desde su cámara séptica hasta la red.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la ejecución del proyecto, esta conexión será gratuita; posteriormente, quedará bajo la administración de la Junta de Saneamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para la puesta en marcha del proyecto de alcantarillado sanitario, la Intendencia de Carapeguá cedió un inmueble municipal en el acceso Carapeguá–Acahay, donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales.

Activa participación de los ciudadanos

Durante la presentación del proyecto, el ciudadano Bernardo Virgilli consultó que en otra audiencia se había hablado de cinco estaciones de bombeo y ahora solo tres. A lo que el representante del MOPC, Florentín, explicó que al principio el proyecto iba a ser condominal y ahora será convencional, pasará por las calles y se encareció el costo de la obra.

El asesor jurídico de la Municipalidad, Iván Genez, resaltó los beneficios que la obra traerá al distrito y valoró el acompañamiento que el intendente municipal Luciano Cañete (ANR) está brindando para que este proyecto de alcantarillado sanitario se concrete.

El presidente de la Junta de Saneamiento local, Reinaldo Caballero, instó a la ciudadanía a informarse y participar activamente en el proceso de construcción del alcantarillado sanitario.

Destacó el apoyo brindado desde el inicio del presente proyecto, en 2017, por el exintendente Isabelino Silva y el exconcejal Alberto Virgilli, ambos colorados, quienes seguirán también acompañando la obra.

El anhelado proyecto de alcantarillado sanitario se inició en 2013 a través de la Junta de Saneamiento. El entonces presidente de la aguatera, Celso Mendoza, presentó el plano al MOPC. Dicho proyecto fue rediseñado y, finalmente, ahora la obra se encuentra en proceso de inicio.