Ante abandono municipal, vecinos de Itá Pytã Punta hermosean zona de mirador

El mirador del barrio Itá Pytã Punta es uno de los sitios turísticos históricos más destacables de la ciudad de Asunción, que ofrece una impresionante vista elevada de la bahía de Asunción, los islotes en el río Paraguay y la boca del río Pilcomayo.

El mirador lleva varios años clausurado por peligro de derrumbe y ninguna de las dos administraciones que ha tenido la Municipalidad de Asunción desde su clausura –la de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, Partido Colorado) y la actual de Luis Bello (ANR)- han realizado las intervenciones necesarias.

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Ante el continuo abandono de las autoridades municipales, vecinos de la zona sintieron la obligación de actuar por cuenta propia y realizar acciones para reparar y hermosear en cierta medida el sitio.

Pintatas, reparaciones y proyectos

Rosa Caballero, vecina de Itá Pytã Punta, comentó a ABC Color que, por medio de autogestión, vecinos pintaron los muros, repararon el suelo, reacondicionaron bancos para que la gente pueda sentarse e incluso construyeron bancos de cemento pintados para que los visitantes puedan jugar damas o ajedrez sobre ellos.

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Caballero agregó que los vecinos tienen planeado presentar a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y proyecto para reparar las escaleras del mirador, que permiten subir a las personas que cruzan el rio desde la costa opuesta y que se encuentran muy deterioradas, representando un peligro para quienes las usen.