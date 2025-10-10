Mirador de Itá Pytá Punta: concejala resalta necesidad de intervenir espacio

La Junta Municipal de Asunción impulsa la recuperación integral del mirador de Itá Pytá Punta, clausurado desde el 2022, según informó la concejala Rossana Rolón (ANR).

Según explicó, se realizan reuniones con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Dirección de Obras y la Intendencia de la Municipalidad, además de los propios vecinos y concejales.

La concejala destacó que esta nueva administración, a cargo de Luis Bello, muestra un verdadero interés en ayudar a los residentes, tras las órdenes de desalojo emitidas durante la gestión anterior de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

Convocaron a sociedades especializadas

Rolón mencionó que ya se conformaron mesas de trabajo conjuntas, algo que no había prosperado con la administración anterior. Añadió que se presentó un nuevo proyecto técnico para intervenir el área, que actualmente en análisis por parte de los equipos técnicos del MOPC y de la SNC.

Además, a pedido de los vecinos, la Junta convocó a la Sociedad de Geotecnia y a la Sociedad de Geólogos del Paraguay, que participarán en una reunión el próximo jueves para realizar un diagnóstico in situ del terreno. “Tiene que haber un informe técnico certero, no tomar decisiones a la ligera”, señaló.

Necesidad de intervención

Sobre la necesidad de intervención, Rolón sostuvo que “este espacio se tiene que intervenir de todos modos”, para evitar deslizamientos y daños mayores durante las lluvias.

Afirmó que se busca una solución técnica seria que preserve el lugar como patrimonio cultural y natural, aunque resaltó que priorizan la situación de las familias que residen en la zona.

En cuanto a la situación de los residentes, indicó que los vecinos piden un nuevo censo, ya que consideran que las cifras actuales —22 familias— no reflejan la realidad. Adelantó que la Junta Municipal gestionará el relevamiento a través de la Dirección de Acción Social y Participación Ciudadana.

Desvío de fondos para mirador

Por otra parte, Rolón cuestionó el uso de los recursos destinados anteriormente al mirador, recordando que existía un presupuesto de cerca de US$ 7 millones que nunca fue ejecutado y, según indicó, habrían sido desviados en la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Este hermoso lugar de Asunción es un punto que internacionalmente está siendo muy mirado porque es un lugar que no hay en muchas partes del mundo. Tenemos que preservar y, como dice el Ministerio de Cultura, cuidar también nuestro patrimonio. Pero para nosotros primero está la vida de los que habitan en este lugar”, expresó.