Concepción: policías aprehenden a una pareja y recuperan partes de una motocileta denunciada como hurtada

El informe del Departamento de Investigaciones, regional Concepcion, señala que: “Tras tarea investigativa realizada y analizando cámaras de circuito cerrado obteniendo la información de la identidad de los supuestos autores y el lugar donde los mismos se encontrarían procediendo al desarme del biciclo, los investigadores se constituyeron hasta el sitio indicado, pudiendo proceder a la aprehensión de Fabio Figueredo Orrego, de 29 años, y Maribel Salinas Pérez, de 30 años”, indica parte del escrito.

Luego agrega: “Los datos coinciden con las personas identificadas en el video analizado por los investigadores, por lo que se procede a la aprehensión de ambas personas”.

“Ambos detenidos manifestaron que el biciclo hurtado ya fue totalmente desarmado y que algunos accesorios se encuentran entre los matorrales, en el terreno baldío ubicado detrás de su casa y que el chasis y otros accesorios ya lo comercializaron en una chatarrería”, añademel informe.

Agrega que los aprehendidos manifestaron que las partes de la motocileta “se encuentran a dos cuadras de su casa, a la salida a la ruta principal, por lo que los intervinientes ingresaron al terreno baldío y entre los matorrales, pudieron hallar partes de una motocicleta que pertenecerían a la denunciada”.

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También mencionaron que el chásis y otras partes de la motocicleta comercializaron en un local dedicado a la compra y venta de chatarras.

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El propietario entregó lo que había comprado de la pareja, un chásis cortado con su respectiva numeración, un manubrio, un tanque de combustible, cadena, corona y tornillos varios.