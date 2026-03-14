Justicia ordena detención de Heber Cardozo por el caso “Mafia de los Pagarés”

El Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré resolvió declarar en rebeldía a Heber Hernán Cardozo Areco, imputado por el Ministerio Público por los presuntos hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y estafa.

La decisión judicial se tomó luego de que el exfuncionario judicial, vinculado al caso Mafia de los Pagarés, no compareciera ante una citación judicial, pese a haber sido debidamente notificado, según consta en la resolución firmada el 9 de marzo de 2026.

De acuerdo con el documento, la incomparecencia sin justificación habilita la declaración de rebeldía conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

La resolución explica que la presencia del imputado es considerada imprescindible para la prosecución del proceso, por lo que el juzgado dispuso declarar su rebeldía y ordenar su captura. En ese sentido, se libró oficio a la Comandancia de la Policía Nacional para que proceda a su detención.

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Una vez capturado, el imputado deberá ser trasladado a una comisaría interviniente, donde permanecerá en reclusión en libre comunicación hasta ser puesto a disposición del juzgado y del Ministerio Público encargado de la investigación.

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Hernán Cardozo se desempeñó como exujier del Juzgado de Paz de San Roque, cargo desde el cual habría operado en el esquema investigado.