Mafia de los pagarés: destituyen a docentes de Derecho UNA vinculados a estafas

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), decidió esta tarde en reunión virtual, el cese de funciones de cuatro docentes vinculados al famoso caso de la Mafia de los Pagarés.

La medida se da luego de publicaciones y protestas por parte de los estudiantes de esta casa de estudios, según manifestaron los propios consejeros durante el debate.

La moción para el cese de funciones fue presentada por el docente Édgar Ríos, miembro del consejo directivo de Derecho UNA, quien además planteó llamar a concurso público de oposición para que profesores puedan cubrir las cátedras afectadas.

“Tenemos que dar un mensaje claro a la ciudadanía, como miembros del Consejo Directivo, realizar lo que corresponde dentro de nuestras funciones”, afirmó el decano Carlos González Morel.

Los docentes desvinculados

Heber Cardozo, exujier del del juzgado de San Roque, en Asunción, quien ejercía como catedrático de Derecho Político en la sede central de Derecho UNA, en el barrio Trinidad, es uno de los cesados en sus funciones. El personaje era conocido como el “ujier viajero” por la cantidad de paseos que realizaba en el exterior y de los cuales se ufana en redes sociales.

Líder Rodrigo Benegas es otro de los profesores destituidos. Ejercía la materia de Informática Jurídica III en la filial de Caacupé.

También Pablo Cabrera Irigoitia, docente encargado de las cátedras de Ideologías y Aparatos Ideológicos en la sede de Coronel Oviedo. La cuarta es Mariam Ortíz, quien ejercía como encargada de la cátedra de Técnica de Litigación Adversal Criminal II en Benjamín Aceval, Villa Hayes.

Cabrera Irigoitia y Mariam Ortíz, publicaron en el 2024 un libro sobre el Código de Ética de la Itaipú, mencionando la importancia de la “transparencia”.

No aceptaron renuncias

El cuestionado abogado Jorge Bogarín Alfonso, declarado como significativamente corrupto por Estados Unidos, debido a presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, actual miembro del consejo directivo de Derecho UNA, aseguró que habló con los implicados, quienes le indicaron que habían presentado sus renuncias a estos cargos, para la “salud institucional de esta facultad”.

Con la decisión de cesar las funciones de estos profesores, finalmente no corrió la aceptación de las renuncias, por parte del consejo.