Mafia de los pagarés: víctimas anuncian manifestación en Derecho UNA y piden suspensión de docente

Para este miércoles, víctimas de la mafia de los pagarés buscan convocarse frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, ya que hoy el exujier del juzgado de San Roque, Hernán Cardozo Areco, tomaría un examen a los alumnos de la carrera.

Además de la protesta, el reclamo se dirige específicamente contra las autoridades de la institución, a quienes exigen la suspensión del funcionario y también una auditoría porque Cardozo Areco está acusado dentro del mencionado esquema.

Por ejemplo, el abogado Jorge Rolón Luna, quien acompaña a las víctimas, ya había publicado en su momento que Cardozo ostentaba una vida difícil de mantener con un sueldo de ujier.

“¿Con qué autoridad moral alguien señalado por destruir el patrimonio de miles de paraguayos puede enseñar Derecho Político? Es el colmo del cinismo: quien presuntamente torció la ley para el saqueo, hoy pretende dar lecciones sobre la organización del Estado. ¿Qué tipo de profesionales lanza esta facultad a la sociedad?“, cuestionan.

Inacción institucional

Otro punto que reclaman es que existe una “inacción institucional” al mantener a una persona investigada dentro de la facultad, por lo que esto también demostraría un “silencio cómplice del decanato con el sistema corrupto que desangra al país”.

“Si la Universidad Nacional de Asunción se dedica a formar y proteger a personajes cuestionados, ¿Qué futuro nos depara como nación? Un país donde la facultad de derecho más importante legitima la trampa, es un país condenado al fracaso. No permitiremos que la “Mafia de los Pagarés” utilice la educación pública para reciclarse y seguir operando desde la política", concluyen.

