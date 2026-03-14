Realizan congreso internacional sobre el autismo en la frontera Paraguay y Brasil

El evento denominado Congreso Internacional Autismo Sin Fronteras se desarrolla en el establecimiento denominado Majestic Hall, ubicado en la ciudad de Ponta Porã, Brasil, fronteriza con Pedro Juan Caballero.

El evento organizado Organización de Abogados del Brasil (OAB), el Instituto de Enseñanza y Pesquisa en Salud e Inclusión Social (IEPSIS), el Gobierno del Estado de Matto Grosso del Sur y la Prefectura (Municipalidad) de Ponta Porã, reúne a especialistas de diversas áreas vinculadas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o simplemente autismo.

La actividad tiene como objetivo reflexionar y exponer conocimientos y experiencias que contribuyan a construir una cada vez mejor conciencia colectiva a llevar adelante acciones efectivas sobre el autismo, según indicaron algunos participantes.

La primera jornada se realizó este sábado con temas como dificultades de aprendizaje, neuro desenvolvimiento infantil, manejo de comportamientos, la relación entre fisioterapia y autismo entre otros. Integrantes de una Asociación de padres de niños con TEA de esta capital departamental, participan del importante evento, según informó la doctora Mónica González, miembro de dicha organización.

Congreso seguirá este domingo

De acuerdo con el programa del Congreso Internacional Autismo Sin Fronteras, el evento continuará este domingo 15 a partir de las 07:00 horas. Los temas a ser abordados son fonoaudiología y lenguaje en el contexto social, intervención precoz en el desenvolvimiento infantil, autodefensa en el ambiente escolar, genética del autismo, la importancia de la neuropsicología en los procesos de tratamiento, situaciones graves en el TEA, entre otros.

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Desde la organización que aglutina a padres y madres de niños con autismo, han manifestado en más de una oportunidad, que nuestro país en general y la ciudad de Pedro Juan Caballero en particular, están lejos de la aplicación efectiva de políticas públicas que garanticen la inclusión y por ende una mejor calidad de vida para los que tienen el TEA.