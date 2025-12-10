MEC lanzó plan educativo para estudiantes con TEA

La Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con TEA (TEA Py), anunció que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aprobó la resolución 1.829, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Atención Educativa a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (PLANATEA).

La aplicación de esta normativa es de carácter obligatorio en instituciones educativas en los diferentes niveles y modalidades de gestión privada, privada subvencionada y pública.

Entre sus principales puntos, el plan establece capacitaciones para docentes de todo el país, cursos y seminarios dirigidos a Institutos de Formación Docente y universidades.

Además, se prevé elaborar protocolo de atención para estudiantes con TEA y materiales de apoyo a los docentes. Según la resolución, estos planeamientos tienen vigencia desde el 2025 al 2030.

“Brinda tranquilidad a las familias”, sostienen

Diana Villalba, presidenta de la organización TEA Py, indicó que celebran esta resolución, debido a que realmente se van a garantizar los derechos de las personas, de los estudiantes autistas en todos los niveles.

“Por un lado implica una tranquilidad para las familias, porque sobre todo en el sector privado tenemos algunos inconvenientes, barreras actitudinales. Entonces, creo que la familia con esto va a tener una herramienta sumamente importante a la hora de la inscripción, de la matriculación, de pedir los apoyos necesarios, de pedir, la adecuación curricular o metodológica”, aseguró.

Explicó que con la resolución, además de las capacitaciones a los docentes, también se incluye a las familias. “Las familias somos también parte del proceso, no somos rivales de los docentes, como antes era, ese estigma hay que ir rompiendo, diluyendo, debe ser algo circular porque nosotros queremos colaborar”, apuntó.

Metas

Según el Registro Único del Estudiante (RUE), con base a datos del 2024, en la educación básica existen aproximadamente 2555 estudiantes con TEA matriculados en el sistema educativo paraguayo.

La meta del nuevo plan es que para el 2030, sean capacitadas 1.000 personas por año bajo este programa, así como el 15% de los docentes en aula de un total de 78.000 profesores en salas de clase.

“Es sumamente importante que los estudiantes con TEA sean integrados a las escuelas regulares, porque ellos vienen a enriquecer el entorno escolar, de eso se trata la inclusión, de que todos juntos puedan caminar, puedan cursar ciertas materias, puedan estar en el recreo, ser amigos, todos los estudiantes forman parte de la sociedad y tienen derecho a la educación, a estar en las instituciones educativas”, remarcó Diana Villalba, presidenta de TEA Py.