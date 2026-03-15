Familiares de exguardiacárcel de San Pedro internado en hospital, denuncian abandono: esto responde el ministerio

Familiares de Andrés Cabrera, ex guardia cárcel del penal de San Pedro, denunciaron que supuestamente fue abandonado a su suerte y cesado en el cargo por parte del Ministerio de Justicia.

Hoy se encuentra internado en el Hospital de Clínicas en grave estado a raíz de un accidentee cardio vascular, un cuadro de tuberculosis y neumonía, según dieron a conocer.

Desde el Ministerio de Justicia aclararon que el mismo no tiene relación de dependencia con la institución desde el 1 de agosto de 2024.

Debido a esta situación, en la que no existe un vínculo laboral o contractual, explicaron que no corresponde asistencia ni cobertura médica por parte del Ministerio.

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Relación de Cabrera con el Ministerio

Detallaron que Cabrera prestó servicios en la institución desde el 20 de noviembre de 2019 hasta el 31 de julio de 2024, bajo la modalidad de contratación temporal en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria.

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En 2024 también participó de un concurso público de méritos para regularización del personal, pero no resultó adjudicado.

Debido a esto, su vínculo concluyó conforme al término del contrato y a la normativa vigente.

En consecuencia, desde el Ministerio de Justicia deslindaron toda responsabilidad respecto a su situación actual.