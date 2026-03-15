Primera pareja celebra matrimonio en el nuevo templo del Santuario de Itapé

La localidad de Itapé vivió la celebración del primer matrimonio realizado en el nuevo templo del Santuario Diocesano Virgen del Paso. La pareja conformada por Blanca Duarte y José Luis Aguilar, ambos oriundos de Villarrica, fue la primera en unirse en matrimonio ante Dios en el flamante recinto religioso.

La ceremonia se desarrolló durante una misa celebrada en el santuario y estuvo presidida por el presbítero Rodolfo Portillo, quien actualmente se desempeña como rector del santuario diocesano. El acto religioso congregó a familiares y allegados de los recién casados, además de fieles que acompañaron este acontecimiento significativo para la comunidad.

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La apacible ciudad de Itapé es reconocida como la capital espiritual del departamento de Guairá, debido a la profunda devoción que genera la Virgen del Paso de Itapé. Cada año, miles de peregrinos llegan hasta el santuario para participar de las celebraciones en honor a la patrona, especialmente durante la solemnidad dedicada a la Virgen.

De acuerdo con estimaciones habituales de la organización religiosa, alrededor de 60.000 fieles se congregan anualmente en la localidad durante el día principal de la festividad mariana, convirtiendo a Itapé en uno de los centros de peregrinación más importantes de la región.

El nuevo templo del santuario fue culminado e inaugurado en diciembre del año pasado, luego de varios años de trabajos y aportes de devotos.