Entregan la obra del templo del Santuario de la Virgen del Paso de Itapé

La construcción del templo se inició en el año 2016. El último tramo de la obra fue anunciado de manera protocolar el 18 de diciembre de 2024, coincidiendo con la solemnidad de la Virgen del Paso, y permitió completar la infraestructura principal del edificio.

Según datos proporcionados por la Gobernación de Guairá, la inversión realizada por la administración departamental asciende aproximadamente a G. 2.300 millones. Desde el gobierno departamental señalaron que, en términos de infraestructura, la obra se encuentra finalizada al 100 %.

Si bien inicialmente se preveía una inauguración oficial en estas fechas, la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo informó que aún restan algunas diligencias y terminaciones para la habilitación formal del templo. Entre los aspectos pendientes se encuentran la colocación de imágenes sagradas y otros detalles finales necesarios para el uso pleno del espacio.

A pesar de ello, durante el acto se realizó la entrega simbólica de llaves a la Diócesis de Villarrica, lo que permitirá el uso del templo y la continuidad de los trabajos de acondicionamiento interior.

El rector del santuario, presbítero Rodolfo Portillo, explicó que las tareas pendientes son de menor envergadura, pero necesarias para completar el proceso antes de la inauguración oficial. Asimismo, destacó el acompañamiento de las autoridades y de la comunidad a lo largo de los años de construcción.

Durante la ceremonia, el sacerdote dirigió un mensaje a las autoridades presentes, en el que pidió que las necesidades de los sectores más humildes sean escuchadas y atendidas, y que se implementen acciones concretas para erradicar problemas sociales como la corrupción.

En su discurso, el gobernador de Guairá, César Sosa (ANR-HC), señaló que la obra representa no solo una infraestructura, sino también un proceso de trabajo conjunto entre autoridades, fieles y la comunidad. Recordó que el proyecto se inició con el impulso de los feligreses y una comisión local, y destacó el trabajo articulado entre instituciones para su culminación.

Por su parte, el presidente Santiago Peña resaltó el valor cultural y espiritual del departamento de Guairá, al que se refirió como un territorio de profunda fe religiosa.

El mandatario también enfatizó que la obra del santuario es el resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad y de los fieles que, a lo largo de los años, contribuyeron para hacer posible la culminación del templo.

El acto contó además con la participación de legisladores nacionales, autoridades municipales y representantes de distintas instituciones, quienes acompañaron la entrega de la obra.

Desde la Diócesis de Villarrica indicaron que, una vez concluidas las terminaciones pendientes, se anunciará la fecha de inauguración oficial del templo del Santuario de la Virgen del Paso, uno de los principales centros de devoción mariana del departamento de Guairá.