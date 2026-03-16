Lluvia registrada en la zona de Misiones beneficia a productores y alivia el calor

El fenómeno climático inició con fuertes descargas eléctricas y posteriormente una intensa lluvia desde las 03:00 de esta madrugada en la ciudad de San Juan Bautista, capital de Misiones.

Dicha precipitación se presenta luego de semanas de sequía e intenso calor. Los principales beneficiados son los proctores hortícolas, ya que esta temporada inició la preparación de suelo para el cultivo.

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Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología emitieron una alerta meteorológica para la zona. Fenómeno esperado: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a intensas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Departamentos afectados: Asunción, San Pedro, Guairá, centro de Caaguazú, norte y este de Caazapá, sur de Misiones, norte y oeste de Central, Pte. Hayes.

Hasta el momento no se registran daños en la zona a consecuencia de las condiciones climáticas, según informaron las autoridades locales.