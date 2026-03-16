Nacionales
16 de marzo de 2026 - 08:24

Lluvia registrada en la zona de Misiones beneficia a productores y alivia el calor

Desde tempranas horas se registra una copiosa lluvia en la capital de Misiones.
Desde tempranas horas se registra una copiosa lluvia en la capital de Misiones.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Una copiosa lluvia se registra en la capital del departamento de Misiones luego de varias semanas de sequía en la zona. El fenómeno natural trae alivio al intenso calor que se venía registrando y también beneficia a la producción hortícola. Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología emitieron una alerta meteorológica para el área.

Por Jesús Riveros

El fenómeno climático inició con fuertes descargas eléctricas y posteriormente una intensa lluvia desde las 03:00 de esta madrugada en la ciudad de San Juan Bautista, capital de Misiones.

Dicha precipitación se presenta luego de semanas de sequía e intenso calor. Los principales beneficiados son los proctores hortícolas, ya que esta temporada inició la preparación de suelo para el cultivo.

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Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología emitieron una alerta meteorológica para la zona. Fenómeno esperado: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a intensas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La producción horticola es el mas veneficiado con esta lluvia.
La producción hortícola es el más beneficiada con esta lluvia.

Departamentos afectados: Asunción, San Pedro, Guairá, centro de Caaguazú, norte y este de Caazapá, sur de Misiones, norte y oeste de Central, Pte. Hayes.

Hasta el momento no se registran daños en la zona a consecuencia de las condiciones climáticas, según informaron las autoridades locales.