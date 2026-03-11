Algas paralizan la pesca en el Paraná y solicitan ayuda a la EBY

El representante de la Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, manifestó que se reunieron este miércoles con el intendente Carlos Duarte para pedir su acompañamiento en el pedido que presentarán ante el director de la margen derecha de la EBY, licenciado Luis Benítez Cuevas.

Explicó que la solicitud consiste en un pedido concreto de limpieza del río. Paralelamente, también se plantea la necesidad de asistencia económica y alimentaria. El objetivo es paliar la crisis que atraviesa el sector pesquero a causa de la presencia de algas acuáticas en aguas del Paraná.

Asimismo, Ferreira recordó que desde diciembre pasado vienen reclamando a Yacyretá acciones de limpieza del río. Indicó que en las condiciones actuales ya no pueden navegar y mucho menos pescar.

En los últimos meses la proliferación de estas plantas acuáticas aumentó considerablemente. La presencia de algas es tal que la práctica de la actividad pesquera se volvió prácticamente nula. La situación afecta a pescadores asociados y también a quienes trabajan de manera independiente en la zona.

Durante la reunión, el ejecutivo distrital se comprometió a hablar con el director Luis Benítez para transmitir la preocupación del sector. Los pescadores sostienen que la falta de intervención agrava la crisis laboral que enfrentan.

“Yacyretá no puede sacar la nalga a la jeringa, es por lo que tiene que asistir únicamente, principalmente en alimentos mientras dure el proceso de conversación sobre la forma de asistencia mensual mientras dure la limpieza y los compañeros estén vedados en su trabajo; en este momento ya no se puede pescar”, expresó Ferreira.

El dirigente agregó que las algas, además de impedir la pesca, ocasionan daños en los motores de las embarcaciones y destruyen elementos de trabajo utilizados en la actividad. También mencionó que la navegación se vuelve complicada por la acumulación de plantas acuáticas en diferentes sectores del río.

En otro momento, Ferreira señaló que para la próxima semana se espera la llegada de técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) a Ayolas.

Los especialistas recorrerán el río para analizar la situación generada por la presencia de algas. También tomarán muestras para su análisis correspondiente. La intención es determinar si estas plantas acuáticas son tóxicas o no y evaluar posibles acciones para enfrentar la problemática.

