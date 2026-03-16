Nacionales
16 de marzo de 2026 - 19:27

PJC: concejales piden informe sobre la hermética presencia de la Fiscalía de Cuentas en la Municipalidad

PJC: Por unanimidad, la Junta Municipal resolvió remitir pedido de informe al Ejecutivo y a la Fiscalía de Cuentas.
Por unanimidad, la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero resolvió remitir un pedido de informe al intendente Ronald Acevedo Quevedo y a la Fiscalía de Cuentas.Eder Rivas

Concejales municipales de Pedro Juan Caballero resolvieron, por unanimidad, durante la sesión ordinaria de este lunes, remitir un pedido de informe al Ejecutivo municipal y a la Fiscalía de Cuentas. Los ediles quieren saber la naturaleza de la visita de la comitiva proveniente de Asunción, cuáles fueron las oficinas intervenidas y qué documentos se llevaron al finalizar sus actividades en la comuna.

Por Eder Rivas

La presencia cargada de hermetismo por parte de una comitiva proveniente de Asunción, integrada por componentes de la Unidad de Cuentas del Ministerio Público en las oficinas de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, genera dudas, desconfianza y cuestionamientos por parte de varios concejales municipales, en su mayoría integrantes de la bancada colorada. Un primer planteamiento de pedido de informe no prosperó, ya que por mayoría fue girado a comisiones asesoras.

Finalmente, este lunes se volvió a tratar el tema y, por unanimidad, la Junta Municipal resolvió remitir la solicitud de informe al intendente Ronald Acevedo (PLRA) y a la Unidad de Cuentas del Ministerio Público.

Ronald Acevedo (PLRA), Intendente de Pedro Juan Caballero.
Ronald Acevedo (PLRA), intendente de Pedro Juan Caballero.

Cuestionan falta de transparencia

Varios concejales del Partido Colorado habían cuestionado el secretismo con el que se manejó la presencia de los componentes de la Fiscalía de Cuentas en la Municipalidad. Apuntaron al intendente Ronald Acevedo (PLRA), ya que consideran que hasta el momento no dio una respuesta convincente a los requerimientos planteados.

La ciudadanía debe saber cómo se está manejando la Municipalidad y qué se hace con la plata de los contribuyentes, según coincidieron en señalar algunos concejales en su momento. Criticaron el hermetismo por parte del administrador comunal. No obstante, varios ediles indicaron que esperan que el Ejecutivo municipal brinde un informe detallado sobre el tema.

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El jefe comunal se negó a responder nuestras consultas sobre el tema.