PJC: concejales piden informe sobre la hermética presencia de la Fiscalía de Cuentas en la Municipalidad

La presencia cargada de hermetismo por parte de una comitiva proveniente de Asunción, integrada por componentes de la Unidad de Cuentas del Ministerio Público en las oficinas de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, genera dudas, desconfianza y cuestionamientos por parte de varios concejales municipales, en su mayoría integrantes de la bancada colorada. Un primer planteamiento de pedido de informe no prosperó, ya que por mayoría fue girado a comisiones asesoras.

Finalmente, este lunes se volvió a tratar el tema y, por unanimidad, la Junta Municipal resolvió remitir la solicitud de informe al intendente Ronald Acevedo (PLRA) y a la Unidad de Cuentas del Ministerio Público.

Cuestionan falta de transparencia

Varios concejales del Partido Colorado habían cuestionado el secretismo con el que se manejó la presencia de los componentes de la Fiscalía de Cuentas en la Municipalidad. Apuntaron al intendente Ronald Acevedo (PLRA), ya que consideran que hasta el momento no dio una respuesta convincente a los requerimientos planteados.

La ciudadanía debe saber cómo se está manejando la Municipalidad y qué se hace con la plata de los contribuyentes, según coincidieron en señalar algunos concejales en su momento. Criticaron el hermetismo por parte del administrador comunal. No obstante, varios ediles indicaron que esperan que el Ejecutivo municipal brinde un informe detallado sobre el tema.

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El jefe comunal se negó a responder nuestras consultas sobre el tema.