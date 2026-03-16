16 de marzo de 2026 - 08:59
Requisan la cárcel regional de Pedro Juan Caballero tras detectarse plan de fuga
Tras detectarse que una reja de una ventana de la planta alta del pabellón del PCC fue cortada, la Policía Nacional realiza una requisa en el interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.
La operación permitió incautar armas blancas, bebidas alcohólicas, chips de celulares entre otros elementos prohibidos, según informaron los intervinientes. (Noticia en desarrollo).
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