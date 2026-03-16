Nacionales
16 de marzo de 2026 - 08:59

Requisan la cárcel regional de Pedro Juan Caballero tras detectarse plan de fuga

Algunos elementos incautados durante la requisa en la cárcel de Pedro Juan Caballero
Algunos de elementos incautados durante la requisa en la cárcel de Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

Tras detectarse que una reja de una ventana de la planta alta del pabellón del PCC fue cortada, la Policía Nacional realiza una requisa en el interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.