Universidad Nacional de Pilar inicia la carrera de Licenciatura en Gestión del Turismo

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) inició oficialmente en la noche de este lunes la carrera de Licenciatura en Gestión del Turismo, durante un acto realizado en el salón auditorio de la institución.

La actividad contó con la presencia del director académico de la UNP, Adilio Lezcano, y del representante de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Jorge Ortega, además de autoridades universitarias, docentes y estudiantes que formarán parte de la primera promoción de esta nueva propuesta académica.

Durante el acto, la vicedecana de la facultad, Elida Duarte, dio la bienvenida a los estudiantes y destacó que la carrera es el resultado de un proceso de investigación y análisis del territorio, realizado por el equipo de investigadoras de la Línea de Turismo y Desarrollo Sostenible de la institución.

Según explicó, el estudio permitió identificar una creciente demanda de profesionales calificados que puedan responder a los desafíos y oportunidades que presenta el sector turístico, tanto a nivel nacional como en la zona de Ñeembucú.

“La Licenciatura en Gestión del Turismo no es una propuesta improvisada. Surge de un proceso de investigación, análisis y diálogo con el territorio para responder a las necesidades reales del sector”, expresó Duarte.

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La carrera cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y tiene una duración de cuatro años, durante los cuales los estudiantes recibirán una formación integral que combina áreas humanísticas, científicas y técnicas.

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Plan de estudios

El plan de estudios contempla materias vinculadas a la gestión y planificación del turismo, marketing turístico, políticas públicas, investigación aplicada, diseño y evaluación de proyectos turísticos, gestión de la calidad y sostenibilidad, entre otros ejes fundamentales para el desarrollo del sector.

Asimismo, la malla curricular incluye el aprendizaje de idiomas, incorporando formación en castellano, guaraní, inglés y portugués aplicados al turismo, herramientas consideradas clave para la atención de visitantes en un contexto cada vez más globalizado.

La propuesta académica también pone énfasis en el conocimiento de la historia, geografía y cultura del Paraguay, así como de la ecorregión del Ñeembucú, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los futuros profesionales para valorar y promover el patrimonio cultural y natural del territorio.

Entre los espacios de formación práctica se destacan asignaturas como guiado turístico, gestión de servicios al turista, planificación de proyectos turísticos, herramientas digitales para la gestión turística y análisis del impacto ambiental del turismo, orientadas a desarrollar habilidades concretas para el ejercicio profesional.

Con esta nueva carrera, la Universidad Nacional de Pilar busca contribuir a la formación de profesionales capaces de planificar, gestionar y promover el turismo como motor de desarrollo económico, social y cultural para la zona.