Gestión del Turismo: nueva carrera habilitada en la UNP

La Universidad Nacional de Pilar (UNP) anunció la habilitación de la carrera de Licenciatura en Gestión del Turismo en la Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes (FCTA). La decisión tomada en respuesta a la creciente demanda de guías y personal capacitado debido al notable flujo de turistas que llegan diariamente al departamento de Ñeembucú.

Lea más: La carrera de medicina en Pilar cada vez más cerca de ser una realidad

El decano de la FCTA, Ever Villalba, explicó que el dinamismo turístico experimentado en los últimos años obliga a fortalecer la formación académica en el sector, especialmente para ofrecer oportunidades reales a los jóvenes del departamento.

Señaló que la habilitaciones de conexiones mediante las rutas PY04 y PY19, que enlazan a Pilar con el resto del país, permitieron un mayor acceso de visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer sitios históricos como Humaitá y Paso de Patria, escenarios centrales de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

A este movimiento se suma el avance de la defensa costera de la ciudad de Pilar, que no solo brinda seguridad a la ciudad, sino que también se perfila como un nuevo atractivo para quienes visitan las orillas del río Paraguay y el arroyo Ñeembucú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Turismo en Ñeembucú

Por otro lado, en la temporada alta las playas de Alberdi, Cerrito, Itá Corá y General Díaz, reciben a cientos de veraneantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este renovado interés turístico generó inversiones en hospedajes y hoteles, reflejando un crecimiento económico que requiere mano de obra calificada, remarcó Villalba.

Lea más: Turismo

“Desde el año 2026 estamos habilitando la carrera de Gestión del Turismo para atender las necesidades del departamento. Hoy ya existe una gran demanda y en los próximos años será aún mayor”, afirmó el decano.

Villalba indicó que los jóvenes interesados pueden acercarse al campus de la FCTA, ubicado en el barrio Ytororô, o consultar los detalles en la página oficial de la UNP.

Agregó que la apertura de la carrera es un hecho, respaldada por convenios con instituciones públicas como la Gobernación de Ñeembucú, municipalidades y empresas privadas que acompañarán el proceso formativo.