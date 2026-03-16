Video: así rescatan a conductor de una camioneta arrastrada por el raudal en Luque

El hecho sucedió sobre la calle Capitán Andrés Insfrán, entre General Aquino y Pedro Juan Caballero, de Luque. Un conductor vivió los minutos más desesperantes de su vida cuando su camioneta, una Toyota Hilux, fue literalmente arrastrada por un raudal fuerte.

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La fuerza del agua, que en esa zona suele convertirse en fuerte raudal, empezó a desplazar la camioneta sin que el conductor pudiera hacer nada. La camioneta quedó casi bajo agua, y el conductor estaba atrapado dentro de la cabina y viendo cómo el nivel del agua subía.

Un rescate heroico

Vecinos y testigos que vieron lo que estaba ocurriendo se ingeniaron para acercar un “bote” improvisado hasta la ventana del vehículo.

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Todo el rescate quedó registrado en videos grabados con celulares. En las imágenes se observa cómo lograron sacar al hombre del interior de la Hilux. La camioneta, por su parte, quedó prácticamente cubierta por el agua.

El tiempo severo continuará, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).