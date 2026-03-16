Tránsito peligroso en Asunción: los puntos críticos y cómo pedir grúa gratis

Las fuertes precipitaciones durante la jornada dejaron a su paso baches ocultos, semáforos que no funcionan y los peligrosos raudales que bloquean el paso.

En contacto con ABC, el director de Tránsito de Asunción, Marcos Maidana, describió un panorama complicado y pidió a la ciudadanía, sobre todo, mucha paciencia para evitar accidentes.

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El punto más crítico, según el reporte oficial, se encuentra en la zona de la Avenida República de Argentina, al costado de la Estación de Buses (ex Terminal).

Maidana citó las intersecciones donde el tránsito es peligroso debido al fuerte raudal e imperfecciones en el asfalto. Si podés, evitá pasar por:

Avenida Fernando de la Mora: En sus cruces con De la Victoria, Yvapovó, Bartolomé de las Casas y General Santos. Básicamente, gran parte de esta arteria está colapsada.

Zona General Santos: Cruce con Concordia.

Avenida Artigas: intersecciones con Perú y Mburicao.

República de Argentina y Caaguazú.

Además del agua, se reportan varios árboles caídos en distintos barrios, lo que obliga a los conductores a realizar maniobras bruscas.

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Grúas gratuitas al 916: ¿Cómo funcionan?

Ante la posibilidad de que tu auto se quede en medio de la lluvia por algún desperfecto mecánico, la Municipalidad recordó que hay nueve grúas al servicio de la gente. El número de contacto es el *916.

Sin embargo, Maidana aclaró que el servicio es gratuito para llevar el vehículo a un punto seguro, no así hasta el domicilio particular o el taller.

La idea es sacar el auto del peligro del raudal o del medio de la calle para que el tránsito fluya y el conductor esté a salvo.

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El director también reconoció que hay varios semáforos que “quedaron sin funcionar”. Aseguró que el personal técnico ya está en las calles para tratar de solucionar estos inconvenientes lo antes posible, pero mientras tanto, la prioridad es manejar con cuidado.

“Pedimos paciencia. Recuerden que todos tienen familiares que los esperan en sus casas. Manejen con prudencia”, sentenció Maidana.