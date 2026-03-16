Video: vecinos de Luque sacan sus kayaks ante los raudales

Este lunes, mientras las precipitaciones continuaban con fuerza e inundaba las calles del área metropolitana, dos personas fueron captados en video navegando en kayak sobre la Avenida Nanawa, en la conocida zona de Curva Romero, en Luque.

En las imágenes, se observa a la mujer sobre un kayak con los colores de la bandera paraguaya, mientras un hombre la acompaña en otro bote de color oscuro.

Ambos se desplazaban con total tranquilidad sobre el raudal que cubría toda la calle.

Árboles caídos e inundaciones

La Dirección de Meteorología e Hidrología mantiene vigente un boletín especial que anuncia acumulados de agua de hasta 100 milímetros.

Lea más: Tránsito peligroso en Asunción: los puntos críticos y cómo pedir grúa gratis

En otros puntos de la zona metropolitana, se reportaron decenas de árboles caídos, semáforos fuera de servicio y calles totalmente inundadas donde muchos conductores quedaron varados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tiempo severo continuará, según la Dirección de Meterología e Hidrología (DMH).