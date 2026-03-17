Altos invita a vivir una intensa Semana Santa con un amplio programa litúrgico

El sacerdote señaló que esta es una oportunidad especial para hacer una pausa en medio de la rutina diaria y reencontrarse con Dios, subrayando que muchas veces las personas se ven absorbidas por las preocupaciones cotidianas y dejan de lado lo espiritual. En ese sentido, animó a acercarse a las celebraciones, participar de las confesiones y vivir cada momento con profundidad, recordando que la Semana Santa no es solo una tradición, sino un tiempo de conversión y renovación interior.

Asimismo, resaltó el valor de compartir en familia, enseñar a los más jóvenes el significado de estas fechas y mantener vivas las costumbres religiosas que forman parte de la identidad de la comunidad.

Lea más: Presentan nutrido programa para vivir una intensa Semana Santa en Caacupé

El programa de actividades es el siguiente:

Viernes de Dolores – 27 de marzo

16:00: Confesiones comunitarias

18:00: Peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores (desde la casa de la familia Caballero)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

19:00: Santa Misa

Domingo de Ramos – 29 de marzo

08:00: Bendición de ramos y Santa Misa

19:00: Santa Misa de la Pasión del Señor

Martes Santo – 31 de marzo

17:30: Procesión solemne de las sagradas imágenes

18:30: Santa Misa

Miércoles Santo – 1 de abril

18:30: Santa Misa

Luego: Rezo del Vía Crucis con antorchas alrededor del templo

20:30: Primer día del Oficio de Tinieblas

Jueves Santo – 2 de abril

08:00: Inicio de Pascua Joven y Pascua Niños

19:00: Santa Misa de la Cena del Señor, arresto de Jesús y procesión hasta la comisaría local

21:00: Segundo día del Oficio de Tinieblas

Viernes Santo – 3 de abril

07:00: Visita a las siete iglesias

12:00: Crucifixión

14:00: Meditación de las Siete Palabras

15:00: Celebración de la Pasión del Señor

19:30: Kurusu Rape Rendy (Vía Crucis viviente)

Luego de la presentación del Vía Crucis se realiza la procesión de Nuestra Señora de la Soledad hasta el camposanto.

21:30: Tercer día del Oficio de Tinieblas

Sábado de Gloria – 4 de abril

08:00: Confesiones hasta el mediodía

20:30: Vigilia Pascual

Domingo de Pascua – 5 de abril

08:00: Santa Misa de la Resurrección del Señor

Procesión de Pascua y Tupãsy Ñuguaitî luego de la misa.

El padre Figueredo insistió en que más allá de las actividades, lo fundamental es vivir este tiempo con reflexión, fe y unión familiar, resaltando que Altos ofrece un ambiente propicio para quienes buscan reencontrarse con la espiritualidad en estas fechas tan significativas.

Lea más: Iglesia Madre del Buen Consejo: el santuario neogótico que ilumina Ypacaraí