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17 de marzo de 2026 - 11:07

Altos invita a vivir una intensa Semana Santa con un amplio programa litúrgico

El Kurusu Rape Rendy se presenta como una de las opciones más significativas para vivir y compartir en familia durante la Semana Santa.
El Kurusu Rape Rendy se presenta como una de las opciones más significativas para vivir y compartir en familia durante la Semana Santa.

La comunidad parroquial de Altos se prepara para vivir una Semana Santa cargada de fe, tradición y participación familiar. El padre Claudio Figueredo, de la parroquia San Lorenzo Mártir de Altos, invitó a las familias a renovar la fe y la religiosidad en estos días santos, destacando la importancia de acompañar cada celebración con espíritu comunitario.

Por Faustina Agüero

El sacerdote señaló que esta es una oportunidad especial para hacer una pausa en medio de la rutina diaria y reencontrarse con Dios, subrayando que muchas veces las personas se ven absorbidas por las preocupaciones cotidianas y dejan de lado lo espiritual. En ese sentido, animó a acercarse a las celebraciones, participar de las confesiones y vivir cada momento con profundidad, recordando que la Semana Santa no es solo una tradición, sino un tiempo de conversión y renovación interior.

Asimismo, resaltó el valor de compartir en familia, enseñar a los más jóvenes el significado de estas fechas y mantener vivas las costumbres religiosas que forman parte de la identidad de la comunidad.

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El programa de actividades es el siguiente:

Viernes de Dolores – 27 de marzo

16:00: Confesiones comunitarias

18:00: Peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores (desde la casa de la familia Caballero)

19:00: Santa Misa

Domingo de Ramos – 29 de marzo

08:00: Bendición de ramos y Santa Misa

19:00: Santa Misa de la Pasión del Señor

Martes Santo – 31 de marzo

17:30: Procesión solemne de las sagradas imágenes

18:30: Santa Misa

Miércoles Santo – 1 de abril

18:30: Santa Misa

Luego: Rezo del Vía Crucis con antorchas alrededor del templo

20:30: Primer día del Oficio de Tinieblas

Jueves Santo – 2 de abril

08:00: Inicio de Pascua Joven y Pascua Niños

19:00: Santa Misa de la Cena del Señor, arresto de Jesús y procesión hasta la comisaría local

21:00: Segundo día del Oficio de Tinieblas

Viernes Santo – 3 de abril

07:00: Visita a las siete iglesias

12:00: Crucifixión

14:00: Meditación de las Siete Palabras

15:00: Celebración de la Pasión del Señor

19:30: Kurusu Rape Rendy (Vía Crucis viviente)

El Vía Crucis viviente cobra vida en Altos con la emotiva representación a cargo de sus jóvenes.
El Vía Crucis viviente cobra vida en Altos con la emotiva representación a cargo de sus jóvenes.

Luego de la presentación del Vía Crucis se realiza la procesión de Nuestra Señora de la Soledad hasta el camposanto.

21:30: Tercer día del Oficio de Tinieblas

Sábado de Gloria – 4 de abril

08:00: Confesiones hasta el mediodía

20:30: Vigilia Pascual

Domingo de Pascua – 5 de abril

08:00: Santa Misa de la Resurrección del Señor

Procesión de Pascua y Tupãsy Ñuguaitî luego de la misa.

El padre Figueredo insistió en que más allá de las actividades, lo fundamental es vivir este tiempo con reflexión, fe y unión familiar, resaltando que Altos ofrece un ambiente propicio para quienes buscan reencontrarse con la espiritualidad en estas fechas tan significativas.

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