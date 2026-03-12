Nacionales
12 de marzo de 2026 - 11:45

Presentan nutrido programa para vivir una intensa Semana Santa en Caacupé

Multitudinario y emotivo “Vía Crucis Viviente” en Caacupé
Cada año en Caacupé se realiza un emotivo “Vía Crucis Viviente”. Faustina Agüero

La Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros dio a conocer el programa de actividades por la Semana Santa. Entre las principales propuestas se destaca el Vía Crucis Viviente que se realizará el viernes santo 3 de abril a las 09:00 alrededor de la explanada del santuario y otro a las 17:00, con la participación del elenco de la Pasión de Cristo de Zanja Hũ de Atyrá.

Por Faustina Agüero

La capital espiritual del Paraguay se prepara para recibir a numerosos fieles y peregrinos durante los días santos, con una serie de celebraciones litúrgicas, momentos de reflexión y representaciones religiosas que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Las actividades comenzarán el domingo 29 de marzo, con la celebración del Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A las 06:45 se realizará la procesión de entrada en la explanada de la Basílica, seguida de la bendición de palmas y la misa, a las 07:00. Durante la jornada habrá otras misas con bendición de palmas a las 6:00, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

Entre el lunes 30 y el miércoles 1 de abril, las celebraciones eucarísticas se realizarán a las 6:00 en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja de la Basílica, mientras que a las 9:00 y 19:00 se celebrarán misas en el templo principal. Además, el miércoles 1 de abril a las 18:00 se celebrará una misa con unción de los enfermos en la capilla Tupãsy Ykua.

Lea más: Se preparan para la representación del Vía Crucis en Zanja Hū, Atyrá

Jueves Santo

El jueves 2 de abril las confesiones se realizarán de 10:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:30. Ese día, a las 8:00, se celebrará la Misa Crismal, en la que los sacerdotes renuevaran sus promesas de la consagración.

Posteriormente, a las 19:00, se oficiará la Misa de la Cena del Señor, y a las 20:30 la exposición y adoración al Santísimo Sacramento.

Viernes Santo

El Viernes Santo, 3 de abril, las confesiones se realizarán de 08:00 a 11:30. A las 9:00 se desarrollará un Vía Crucis Viviente alrededor de la explanada de la Basílica, mientras que a las 12:00 se representará la crucifixión del Señor.

A las 14:00 se llevará a cabo la reflexión de las siete palabras en la cruz y a las 15:00 será la celebración de la Pasión del Señor.

A las 16:30 se procederá la adoración de la cruz por los fieles y posteriormente, a las 17:00, se presentará otro Vía Crucis Viviente con el elenco de la Pasión de Cristo de Zanja Hũ, de Atyrá.

Multitudinario y emotivo “Vía Crucis Viviente” en Caacupé
Como ya es tradicional en Caacupé se podrá observar la Vía Crucis Viviente del elenco Pasión de Cristo de Zanja Hũ Atyrá.

Sábado Santo

Para el Sábado Santo, 4 de abril, las confesiones se realizarán de 7:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:30. A las 9:00 se recordará la Soledad de María y a las 20:00 se desarrollará la Vigilia Pascual, considerada la celebración más importante del calendario litúrgico. Al finalizar la misa, a las 22:00, se realizará el tradicional Tupãsy Ñuguaitĩ en la explanada de la Basílica.

Las celebraciones culminarán el domingo 5 de abril con la solemnidad del Domingo de Pascua o Resurrección del Señor, con misas previstas a las 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 17:00 y 19:00.

Las autoridades eclesiales invitan a los fieles a participar de las distintas celebraciones litúrgicas y momentos de reflexión que se desarrollarán durante estos días santos en Caacupé.

Lea más: ¿La chipa será más cara este año?: esto es lo que revela un sondeo a vendedoras de Caacupé