Presentan nutrido programa para vivir una intensa Semana Santa en Caacupé

La capital espiritual del Paraguay se prepara para recibir a numerosos fieles y peregrinos durante los días santos, con una serie de celebraciones litúrgicas, momentos de reflexión y representaciones religiosas que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Las actividades comenzarán el domingo 29 de marzo, con la celebración del Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A las 06:45 se realizará la procesión de entrada en la explanada de la Basílica, seguida de la bendición de palmas y la misa, a las 07:00. Durante la jornada habrá otras misas con bendición de palmas a las 6:00, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

Entre el lunes 30 y el miércoles 1 de abril, las celebraciones eucarísticas se realizarán a las 6:00 en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja de la Basílica, mientras que a las 9:00 y 19:00 se celebrarán misas en el templo principal. Además, el miércoles 1 de abril a las 18:00 se celebrará una misa con unción de los enfermos en la capilla Tupãsy Ykua.

Jueves Santo

El jueves 2 de abril las confesiones se realizarán de 10:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:30. Ese día, a las 8:00, se celebrará la Misa Crismal, en la que los sacerdotes renuevaran sus promesas de la consagración.

Posteriormente, a las 19:00, se oficiará la Misa de la Cena del Señor, y a las 20:30 la exposición y adoración al Santísimo Sacramento.

Viernes Santo

El Viernes Santo, 3 de abril, las confesiones se realizarán de 08:00 a 11:30. A las 9:00 se desarrollará un Vía Crucis Viviente alrededor de la explanada de la Basílica, mientras que a las 12:00 se representará la crucifixión del Señor.

A las 14:00 se llevará a cabo la reflexión de las siete palabras en la cruz y a las 15:00 será la celebración de la Pasión del Señor.

A las 16:30 se procederá la adoración de la cruz por los fieles y posteriormente, a las 17:00, se presentará otro Vía Crucis Viviente con el elenco de la Pasión de Cristo de Zanja Hũ, de Atyrá.

Sábado Santo

Para el Sábado Santo, 4 de abril, las confesiones se realizarán de 7:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:30. A las 9:00 se recordará la Soledad de María y a las 20:00 se desarrollará la Vigilia Pascual, considerada la celebración más importante del calendario litúrgico. Al finalizar la misa, a las 22:00, se realizará el tradicional Tupãsy Ñuguaitĩ en la explanada de la Basílica.

Las celebraciones culminarán el domingo 5 de abril con la solemnidad del Domingo de Pascua o Resurrección del Señor, con misas previstas a las 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 17:00 y 19:00.

Las autoridades eclesiales invitan a los fieles a participar de las distintas celebraciones litúrgicas y momentos de reflexión que se desarrollarán durante estos días santos en Caacupé.

