¿Cuándo no enviar a los hijos a clase? Guía de filtros y medidas ante ola de virus respiratorios

El panorama epidemiológico del inicio de 2026, detallado por la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), muestra que durante los meses de enero y febrero se registraron 635 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), de las cuales el 20% (127 pacientes) requirió cuidados intensivos (UTI).

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Lamentablemente, la agresividad de virus como la Influenza H3N2, el Sars-CoV-2, el Metapneumovirus entre otros, ya se ha cobrado la vida de 37 personas en lo que va del año. Los grupos más vulnerables siguen siendo los adultos mayores de 60 años y los niños menores de 2 años.

Con un aumento del 14% en las consultas médicas solo en la última semana, las autoridades sanitarias enfatizan que la implementación de “filtros” en escuelas y lugares de trabajo no es solo una recomendación, sino una necesidad crítica para frenar la cadena de contagios. Esto cobra aún más sentido en los últimos días, en que hay lluvias y jornadas que comienzan frescas, a días de la entrada del otoño, que será el 21 de marzo.

El “filtro” comienza en casa

Desde el Ministerio de Salud la instrucción es clara: si hay síntomas, no se asiste a clases. La estrategia busca evitar ausentismos masivos y proteger a los compañeros de estudio. Esta misma disposición se aplica en lo laboral.

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“Se insta a los padres a no enviar a niños y adolescentes con síntomas a las instituciones educativas, y a los adultos a evitar acudir a sus puestos de trabajo si presentan malestar”, indican desde el Ministerio de Salud.

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¿Qué hacer si aparecen síntomas?

Uso obligatorio de tapabocas: Para evitar la dispersión de gotas al hablar o estornudar. Consulta oportuna: Acudir al médico para identificar el virus (Rhinovirus y Parainfluenza son los de mayor circulación actual). No automedicarse: Esto puede enmascarar cuadros graves o generar resistencia.

Medidas de higiene

Para aquellos que se encuentran en entornos compartidos, la intensificación de la higiene es la herramienta más efectiva de control ambiental. Desde Salud Pública se recuerda la importancia de acciones clave como el lavado de manos, que debe ser frecuente y correcto, es decir, con agua y jabón.

La ventilación de los espacios también es sumamente importante. Se debe tener ventanas abiertas para renovar el aire en oficinas y aulas. Además, se insta a evitar el uso común de utensilios como vasos o cubiertos y, no compartir rondas de tereré o mate.

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El sistema HIS (Health Information System) notificó que más de 31.000 personas buscaron atención médica en la última semana epidemiológica. Ante este flujo, los centros de salud también exigen el uso de mascarillas al ingresar a sus instalaciones para proteger tanto a pacientes como al personal de blanco.