“Cóctel de virus” respiratorio dispara consultas a más de un 50% en una semana

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) advierte que la curva epidemiológica por virus respiratorios ya superó el umbral de alerta. Actualmente circulan simultáneamente ocho virus distintos, siendo los adultos mayores y niños pequeños los más afectados.

Durante la última semana epidemiológica, se registraron 24.889 consultas a nivel nacional, lo que representa un drástico incremento del 52% en comparación con los siete días previos, resalta el informe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Este salto exponencial provocó una alta presión sobre los servicios de salud debido a la circulación simultánea de múltiples agentes virales.

Radiografía de la situación hospitalaria

A pesar del aumento masivo en consultas ambulatorias, las internaciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) mostraron un ligero descenso con 256 hospitalizados (un 3% menos que la semana anterior). Sin embargo, la gravedad no es menor: el 22% de estos pacientes requirió cuidados intensivos.

Los grupos más vulnerables siguen siendo los adultos mayores de 60 años en adelante, que representan el 27% de los internados y, los niños menores de 2 años que constituyen el 23% de las hospitalizaciones.

Un “cóctel” de virus en circulación

El informe identifica una compleja mezcla de virus circulando en el país. Entre los pacientes hospitalizados se detectó la presencia de:

Rhinovirus (Predominante) SARS-CoV-2 (COVID-19) Parainfluenza Influenza A (H3N2) Metapneumovirus, Influenza B, Virus Sincitial y Adenovirus.

Lamentablemente, el reporte de Vigilancia de la Salud indica que la última semana cerró con cinco fallecidos asociados a estos cuadros: dos por Influenza B, dos por Rhinovirus y uno por SARS-CoV-2.

“Ante la presencia de síntomas como tos o dolor de garganta, es imperativo el uso de mascarilla y la consulta médica temprana para frenar la cadena de contagios”, recuerdan las autoridades.